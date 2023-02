Riñas por ubicación de puesto de antojos concluye en instancias judiciales

Mujer colocó su venta frente a una vivienda y juez ordenó no volverla a colocar, así también no agredir física ni verbalmente. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

El Juzgado Segundo de Paz de San Martín resolvió que Flor Arely R., de 43 años, se comprometiera a no volver a ofender ni a agredir a Daysi Margarita S., de 48 años, ya que hubo una pelea entre ambas porque Flor colocaba un negocio en frente de la vivienda de Daysi y el humo y la música alta le afectaba. Flor Arely R., colocaba la venta de antojos y tostadas frente a la casa de la ofendida, Daysi Margarita S., que en reiteradas ocasiones le pedía que retirara el puesto porque le afectaba el humo y la música que hacía sonar para llamar la atención del negocio, pero la acusada no atendía su petición. Fue hasta las 5:30 p.m. del pasado miércoles que le volvió a hacer la misma petición y la procesada le gritó: "¡Vas a amanecer muerta!". La denunciante llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) y capturaron a Flor Arely por el delito de amenazas. Esto se registró sobre la calle principal de la Comunidad 1 de junio sector II, en San Martín. El Juzgado Segundo de Paz de San Martín autorizó la conciliación entre ambas mujeres luego que la acusada aceptó el compromiso, por espacio de seis meses, de no agredir verbal ni físicamente a Daysi Margarita. Además, de ya no colocar la venta frente a la casa de la denunciante, y a no emitir ninguna expresión de ofensa en contra de la víctima y la familia. Condenan a 6 años a violador En otro caso judicial, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 6 años de prisión a Sergio Omar Orantes Santos luego de habérsele comprobado que violó a una mujer en la calle a Quezaltepeque. Fue el 27 de enero de 2022 que la víctima se dirigía hacia su casa, ubicada en Quezaltepeque, La Libertad, en el camino fue interceptada por un sujeto desconocido, quien la tomó del brazo y bajo chantajes y amenazas la condujo a un predio solitario y con poca iluminación donde la violó. Tras el hecho, el imputado identificado como Sergio Omar Orantes Santos dejó ir a la víctima, quien interpuso la denuncia. En la vista pública celebrada por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se dictó una condena por el delito de violación para Orantes Santos, quien pasará seis años con seis meses en la cárcel.

