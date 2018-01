Es ridículo atribuir la cancelación del TPS al FMLN, dice Mauricio Funes

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció este lunes la última prórroga de 18 meses al Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, con vigencia hasta el 9 de septiembre de 2019.





Yaneth Estrada

Óscar López

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Ante la última prórroga del TPS, por año y medio más, por parte del Gobierno de Estados Unidos, que beneficia a cerca de 195 mil salvadoreños, algunos funcionarios y políticos salvadoreños reaccionaron sobre el tema.

El ex presidente Mauricio Funes recalcó que “es ridículo atribuir la cancelación del TPS al FMLN. Esta es una decisión soberana del Gobierno de Estados Unidos que responde a una visión xenofóbica hacia la inmigración. Lo peor es que los lamentos provengan de ARENA que en 20 años no hizo nada para evitar la emigración hacia ese país”.

El secretario Técnico de la Presidencia Roberto Lorenzana, antes de conocerse la decisión del Gobierno de Estados Unidos, explicó que de ser eliminado el TPS, el gobierno de El Salvador tiene un plan B., que consiste en trabajar pues “más o menos el 50% de los compatriotas que están bajo este pueden aplicar a una residencia permanente”.

Carlos Canjura, ministro de Educación, comentó que la institución desde el 2015, cuando incrementó la deportación de niños desde Estados Unidos, implementó la “flexibilización de la educación” con el objetivo de que los niños y jóvenes retornados ingresen al sistema educativo en “cualquier momento del año sin necesidad de responder a un calendario específico para matricularse”.

El ex ministro de Obras Públicas Gerson Martínez detalló que “los 18 meses adicionales de permanencia para nuestras familias salvadoreñas en Estados Unidos constituye para nuestro pueblo, dentro y fuera del país, un valioso período para luchar por la legalización permanente de nuestros compatriotas y sus familias”.

En la Asamblea Legislativa, la diputada del FMLN Karina Sosa afirmó que “la prórroga por 18 meses del TPS es una oportunidad para que muchos salvadoreños puedan acceder a un estatus legal, mediante el trámite de su

residencia”.

La parlamentaria de izquierda añadió que la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar el TPS no es exclusiva para nuestro país, ni es por problemas de mala relación. “Hay que destacar que esta prórroga es la misma que se ha venido dando a los demás países que se les ha cancelado o reducido. México y Puerto Rico que siempre acompañan las decisiones de Estados Unidos son los más afectados”,

aseveró.

Sin fines políticos

Mario Tenorio, diputado de GANA, subrayó que “no hay que ser irresponsables, la cancelación del TPS no tiene nada que ver con las motivaciones políticas. No hay que usar el tema con fines electorales”.

Por su parte, el aspirante a la candidatura presidencial de ARENA Carlos Callejas manifestó que “el TPS es un tema de país. Nuestra solidaridad con las familias afectadas”. “Tenemos 18 meses para generar oportunidades, fortalecer nuestra relación con países hermanos, incluido Estados Unidos, reorientar la política económica y garantizar el bienestar de todos

los salvadoreños”, afirmó.

Mientras que el columnista Paolo Luers escribió en su cuenta de twitter: “seamos serios, el FMLN es responsable de muchas cosas, pero no del hecho que en Estados Unidos votaron por un gobierno anti inmigrante”.

También el presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos reconoció el trabajo de Cancillería salvadoreña en el tema del TPS y agregó que la prórroga es positiva y sienta las bases para un cabildeo más extenso y lograr así una ley que brinde estabilidad definitiva a los salvadoreños radicados en Estados Unidos.

“Haber logrado 18 meses de prórroga es un éxito, en comparación al trato que se les dio a otros países”, afirmó.