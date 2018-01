Empresarios del Centro Histórico presentan propuestas a candidatos a alcaldes

David Martínez

Representantes de la Asociación Centro Histórico de San Salvador dieron a conocer la propuesta para el proyecto de “Revitalización del CHSS 2018”, la cual será presentada a los candidatos a alcaldes de los partidos políticos en contienda.

Los también empresarios pidieron a los contendientes se siga con el actual proyecto ejecutado por el edil Nayib Bukele, al tiempo que le piden al alcalde apresure a culminarlos debido a que se han visto afectados económicamente.

“Lo que andamos buscando es que se tengan prioridades, creemos que las plazas son importantes, pero queremos seguridad, para que haya turismo tiene que haber eso, orden, respeto a las leyes; movilidad, una persona con discapacidad no lo puede hacer. Hemos perdido nuestra identidad”, indicó Alejandro Alberto, presidente de la asociación.

Sin embargo, indican que necesitan darle continuidad a las obras impulsadas por el actual edil, ya que si no se hace se tendría un retroceso y por ende las pérdidas serían mayores.

Asimismo, aseguran que hasta el momento hay pérdidas cuantiosas por el cierre de las calles principales del centro de San Salvador.

Por ello es que han hecho un documento que entre los puntos principales están: la creación de un código de convivencia, crear la comisión de propuesta, evaluación y seguimiento a compromisos asumidos entre las instancias involucradas. Aseguraron y pidieron a los actuales candidatos que hayan verdaderas soluciones al problema del empleo informal, pues hasta el momento lo que ha hecho la comuna es movilizarlos de un área a otra, lo cual afecta grandemente a los empresarios.

“Nosotros no vemos avances y lo que han hecho es mover el problema en otras áreas. Cuando hay campaña electoral nos enamoran y hay un vacío de autoridad; otra cosa es que no se toca el tema de mercado, lo que hacen es liberar aceras pero no terminan con la problemática, se deben descentralizar los mercados”, aseveró Héctor Bigit, miembro de la asociación.

Dijeron que ya sostuvieron reuniones con los candidatos de los partidos más fuertes, el FMLN y ARENA, quienes dieron esperanza de seguir con los buenos proyectos impulsados hasta ahora y tomar las propuestas que estos han presentado.