Alcaldía no puede limitar propaganda electoral: TSE

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

La decisión del alcalde de San Salvador Nayib Bukele, del pasado miércoles 3 de enero, de retirar la propaganda de los partidos políticos en contienda electoral fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral, que declaró que una ordenanza municipal se encuentra subordinada a la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral.

“En consecuencia, no es posible establecer limitaciones al ejercicio de la propaganda electoral a través de ordenanzas municipales, ni de ninguna normativa que no haya sido aprobada en los términos expuestos en el numeral anterior, que establece que el ejercicio y los límites de la propaganda electoral están desarrollados en el Código Electoral y Ley de Partidos Políticos”.

La ordenanza municipal de San Salvador señala que a los “partidos políticos no se les permitirá propaganda electoral colocada sobre postes, árboles o bienes municipales. Y que toda propaganda sin sus respectivos permisos y pago de tasas municipales por el uso del espacio público será removida”.

Los partidos políticos FMLN y ARENA señalaron esta situación ante el Tribunal Supremo Electoral, que dictaminó de manera unánime que está permitida la propaganda electoral en la vía pública, pero cumpliendo las disposiciones que fueron aprobadas en los marcos normativos electorales que se encuentran activos.

El Código Electoral en su artículo 179 exige que “ningún partido político podrá colocar, ni pintar propaganda política en los edificios, ni monumentos públicos, árboles, obras de arte, señales de tránsito de calles o carreteras, ni de las casas particulares, estas últimas sin la autorización de sus propietarios”.