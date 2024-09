Testigos presentados por FGR “no aportaron ninguna información que sustente la acusación”: Ramírez Landaverde

Samuel Amaya

@Samuel Amaya98

Este jueves continuó la vista pública contra el es exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. La jornada se centró en escuchar a los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Previo al inicio del desarrollo de la audiencia, Pedro Cruz, abogado defensor del exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, expresó su tranquilidad porque en el peritaje no se expusieron elementos incriminadores.

“Nosotros estamos tranquilos porque el peritaje no arrojó ningún elemento perjudicial para las personas que defendemos. Esperamos que los peritos no se contradigan y que digan la verdad en su peritaje porque si mienten, caen en el riesgo de ser procesados por falso testimonio. En su peritaje ellos establecen (que) no hay cuentas de ASOCAMBIO, no hay aumento patrimonial de las personas procesadas y no hay ningún elemento incriminador, esperamos que eso se siga manteniendo”, comentó Cruz.

Mauricio Ramírez Landaverde y otras 18 personas más son acusados por la FGR por los supuestos delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO). Según la acusación del Ministerio Publico, presuntamente se crearon 21 cuentas bancarias (una por cada penal) y a través de estás, trasladar fondos destinados a la alimentación de los privados de libertad y administrarlos.

Para este jueves, se hicieron presentes los peritos ofertados por la Fiscalía General de la República, para que expusieran el trabaje de peritaje que realizaron en la fase de instrucción. Hasta el cierre de esta nota había desfilado un experto en grafotecnia y un perito financiero contable; pero sin contar con declaraciones.

El ex ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, informó que este miércoles se finalizó la etapa de los testigos ofertados por la FGR: “podemos concluir (…) (que) todos los testigos presentados por Fiscalía, es decir, de cargo, (…) no aportaron ninguna información que sustente la acusación que presentó la Fiscalía; más bien, es todo lo contrario, porque muchos de ellos aclararon muchos aspectos que realmente refuerzan la posición de nosotros como procesados y de la defensa”.

Habiendo finalizado esa etapa el miércoles, este jueves se inició con la etapa de la prueba pericial. El primero en incurrir fue un perito en grafotecnia forense que se refirió a aspectos de comparación de firmas en tarjetas de marcación de personal de ANDA con otros documentos que contienen también sus presuntas firmas. Sin embargo, este no tenía relación con el caso de Mauricio Ramírez Landaverde.

Respecto a los audios revelados por INFOBAE entre presuntas conversaciones entre el ex secretario privado de la Presidencia de Bukele, Ernesto Castro y el exasesor de seguridad nacional, Alejandro Muyshondt sobre que en Centros Penales hay “un gran desvergue (desorden) y se está robando “de a galán (descontroladamente)”, Mauricio sostuvo que en el marco del actual proceso no se incluye, ya que no tienen relación.

“No obstante, sí deberían ser (investigarlos) más adelante. También, hay que señalar que, por el momento, las condiciones en el país están dadas de forma que hay hechos que no se están investigando. Pero esperamos que en un futuro sí, para el conocimiento de la verdad”, agregó Ramírez Landaverde.

El exfuncionario recordó que, en 2019, cuando las autoridades expusieron que Ramírez Landaverde y demás se habían supuestamente apropiado indebidamente fondos y que además habían conformado una asociación para seguir administrado el dinero a pesar del salir del Gobierno.

“Nosotros desde aquella oportunidad dijimos que todo eso era falso, pero era nuestra palabra. Sin embargo, hoy con todo lo que en el proceso se ha visto, eso ha quedado totalmente desvirtuado, es decir, ya está claro con lo expuesto de los testigos y quedará absolutamente claro cuando las pericias financieras así lo establezcan; de que, en primer lugar, no hubo ninguna desviación ni mucho menos apropiación de dinero bajo ningún concepto”, agregó Landaverde.

Y es que, según el ex ministro de Seguridad, todos los recursos “fueron siempre” depositados en las cuentas de la Dirección General de Centros Penales, “en ningún momento ninguna otra persona más, tocó ese dinero, esas cuentas”.

Cuando en mayo de 2019, se finalizó su gestión, esos fondos y cuentas “quedaron ahí”. “Es más, en documentos que también constan en el proceso, se verifica que las nuevas autoridades que llegaron a partir de junio de 2019, en los primeros días de su gestión, cambiaron los nombres de los titulares de dichas cuentas, pero las cuentas fueron las mismas y las siguieron usando. Es decir, eso deja claro que el dinero quedó ahí y que con ese dinero antes y durante ASOCAMBIO se pagaban salarios y proveedores”.

También, con ese dinero se hacían diferentes gastos dentro de los dos grandes rubros que la ley permite para el destino de ese dinero; en primer lugar, todos los programas dirigidos a los privados de libertad y, en segundo lugar, todas las necesidades urgentes que los centros penitenciarios tengan, enlistó.

Luego de que los peritos declaren en la audiencia de vista pública, le tocará a la parte defensora exponer sus pruebas y será el tribunal quien decidirá.

