Muerte civil o muerte social en El Salvador

César Ramírez

@caralvasalvador

En El Salvador, amparados en el sigilo se efectúa la ejecución de la imagen de ciudadanos que expresan su opción democrática en estos tiempos, se usan diversos mecanismos mediáticos que ejecutan el desprestigio social en redes sociales, pero se cuida el anonimato, así ocultos bajo ese manto de pseudónimos se ejercen prácticas difamatorias, infundios, calumnias, acumulaciones delictivas, falsos testimonios, amenazas a muerte etc. situación que en los últimos años parecen una “normalidad”; por ejemplo contra exfuncionarios, sacerdotes, ciudadanos demócratas, personalidades internacionales etc. a muchos ciudadanos se les acusan de sobresueldos, enriquecimiento inexplicable e incluso relación con acontecimientos de guerra civil o complot terrorista, pero con un resultado visible: prisión, exilio o arresto domiciliar por años y negación de participación política.

La muerte civil: “Se trata de un concepto jurídico que implica la pérdida de los derechos civiles y políticos de una persona, usualmente como consecuencia de una sentencia judicial”1 … La muerte social: “es un concepto más amplio que la muerte civil, que se refiere a la exclusión o aislamiento de una persona de la sociedad, a pesar de no haber perdido sus derechos civiles. La muerte social puede ocurrir por diversos motivos, como la discriminación, la pobreza, el aislamiento o la falta de oportunidades…”2

Muerte social en Alemania nazi

“La muerte social es una condición formal. Según Orlando Patterson, es el dominio violento de gente alienada por su nacimiento y, en general deshonrada. Es una concepción culturalmente compartida de quienes están muertos desde el punto de vista social y, al mismo tiempo, una serie de prácticas hacia ellos. Ambos aspectos están entrelazados y dependen uno del otro. Los miembros de una sociedad conciben a los socialmente muertos como carentes de algunos atributos humanos esenciales y no los consideran merecedores de protecciones básicas social, civil y legal. No creen que el socialmente muerto pueda ser honorable. Les niegan, pues, el honor y los tratan de tal manera que incluso les niegan la posibilidad de recibir honor social, que es un requisito para llegar a ser miembro plenamente reconocido de una comunidad social. Puesto que son seres socialmente deshonrados, los opresores no consideran que tengan muchos derechos comunales básicos, entre ellos el más fundamental, el derecho a que se reconozcan y respeten sus lazos de parentesco. Esto es lo que significa la alienación por el nacimiento. En efecto, desde el punto de vista de los opresores, han perdido ese derecho. En la práctica no se reconocen tales vínculos, por lo que, siempre que les conviene, los opresores tienen derecho a separar permanentemente a las familias (y, en efecto, así lo hacen) con tanta facilidad como separarían a buscadores de empleo que casualmente se encontrasen en la misma esquina. A fin de mantener socialmente muertos en ese estado, como personas deshonradas en general y alienadas por su nacimiento, los opresores deben someterlos a una violencia extrema o amenazarlos con ella”3 …. Pág 221

Ahora observemos la realidad salvadoreña con tres años continuos de Régimen de Excepción y la cantidad de personas retenidas en prisión sin defensa jurídica.

No es casualidad que los congresistas estadounidenses que visitan nuestra nación: Van Hollen, Robert García, Maxwell Frost, Yassin Ansari y Maxine Dexter pidan respetar los derechos de Kilmar Ábrego García, reclamados por la Corte Suprema de Estados Unidos … en ese rubro al menos significa una defensa a tanta muerte (civil o social)… mientras a nosotros todos los días nos hablan de muerte. amazon.com/author/csarcaralv

1. https://www.google.com

2. Idem

3.Los verdugos voluntarios de Hitler, los alemanes corrientes y el holocausto / Daniel Jonah Goldhagen – México: Ed. Santillana, 2005. Pág 752

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...