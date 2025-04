“Ofrecimiento de Bukele para canjear prisioneros con Venezuela es un show político”: Abogado Anaya

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, calificó de “show político” el ofrecimiento del presidente de la República, Nayib Bukele de canjear prisioneros con Venezuela, lo cual, le sirve como cortina de humo al gobierno salvadoreño, y así evitar hablar del cierre de escuelas, centros escolares, corrupción y bajo crecimiento económico.

“Todo este asunto entre Maduro y Bukele es parte de un show mediático propagandístico entre dos dictaduras. A Bukele en El Salvador le sirve mucho este show, para intentar quitarse un poco todo el lodo que en Estados Unidos y, sobre todo, en Europa le está cayendo por este aberrante negocio que tiene de trata de humanos y desaparición forzada”, aseguró.

Asimismo, consideró que Bukele intenta dar una imagen de “salvador” de los presos políticos en Venezuela, debe exigirse su liberación, pero no a través de un canje de humanos, lo cual es totalmente inmoral.

“Bukele le está dando a las personas detenidas el calificativo de prisioneros, es decir, personas capturadas en una guerra, esas personas han sido identificadas por su supuesta vinculación estructural del crimen organizado transnacional, particularmente con el grupo Tren a la Aragua y están siendo procesadas por la comisión de diversos delitos”, enfatizó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca dijo que de los 238 enviados al CECOT sólo 101 eran expulsados por infracciones migratorias, es decir, reconoció que estas personas no están condenadas en Estados Unidos.

A criterio de Anaya, en El Salvador no hay ninguna ley que permita recibir a personas expulsadas de otro país, jurídicamente no se puede recibir esas personas, porque no hay ley que lo autorice.

“No hay ley, no hay tratado, se viola todos los mínimos que las convenciones internacionales dan de derecho a los detenidos, acceso a defensa, acceso de los familiares, conocimiento de las causas, del tiempo y de todo eso no se sabe nada”, externó.

Para el abogado, El Salvador está convertido en un basurero, en un “estercolero humano”, no puede ser un orgullo nacional que el país sea una colonia carcelera, la secretaria de Estados Unidos le agradeció a Bukele porque ya tenían a quien enviarle lo peor de lo peor.

El abogado externó que en Estados Unidos hay un gran debate por el caso de los prisioneros enviados a El Salvador, y lo que busca la administración Trump es enviar un mensaje de miedo para los migrantes.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...