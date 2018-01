Crecimiento sostenido con mucha inversión de capital para El Salvador

Yaneth Estrada

@caricheop

El secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia Roberto Lorenzana aseguró que “hay gente que ve las cosas negativamente, pero el país tiene un crecimiento sostenido con mucha inversión de capital privado nacional e internacional en sectores como industria, construcción, producción de energía, agricultura y café”.

Lorenzana enfatizó que “sin duda vamos en la ruta de mejorar la calificación del país. Y este año será de mucha inversión en FOMILENIO II”.

En cuento a la reciente aprobación por mayoría calificada (56 votos) del Presupuesto 2018, el funcionario comentó que lo más importante fue que el Gobierno logró ponerse de acuerdo con el partido ARENA. “Fue una aprobación casi unánime, esto hay que celebrarlo, porque es un gran paso como país y sin duda va a ser valorado muy seriamente por las calificadoras de riesgo”, dijo.

Asimismo, el coordinador del gabinete económico destacó que, por primera vez, el déficit fiscal está cubierto y financiado dentro del Presupuesto, tal como fue indicado en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. “Esto obligará que, a partir de ahora, la Asamblea Legislativa tendrá que aprobar el presupuesto por mayoría calificada, salvo que en algún momento de la historia El Salvador tenga superávit fiscal”, puntualizó.

Sin embargo, Lorenzana aclaró que aún hay temas que han quedado pendientes, como el vencimiento de deuda de 2019 (casi $1,000 millones) y 2024 (cerca de $350 millones). “Si esto no está resuelto previamente, será muy difícil que el nuevo gobierno le dé respuesta a esta situación”, advirtió. Además, el secretario fue optimista sobre el arribo de acuerdos en este tema, ya que la propuesta del gobierno no fue rechazada por las diferentes fuerzas políticas, incluido el partido ARENA, por lo que espera que se continúe en ese diálogo. “La población no quiere confrontación, sino resultados y soluciones a sus problemas”, manifestó.