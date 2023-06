Ricardo Navarro, del CESTA, en desacuerdo con regular el plástico de un sólo uso

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La propuesta de un diálogo abierto por parte de la FAO, PNUD y OIM (ONU), para establecer una “Hoja de Ruta” en común con las diversas organizaciones ambientalistas, comunidades y autoridades gubernamentales, para la “gestión sostenible “ del plástico de un sólo uso, no es compartida por Ricardo Navarro, presidente del CESTA.

“El ministro del medio ambiente (Fernando López), debería reflexionar sobre lo que significan palabras como sostenibilidad y responsabilidad. Como él dice en sus declaraciones que no hay que prohibir el plástico de un sólo uso, sino manejarlo en forma responsable”, recordó.

“El plástico de un sólo uso, como su mismo nombre lo indica, se usa una sola vez, imaginen un vasito térmico que utilizó y lo desechó en unos minutos, pero este va 500 años a la naturaleza generando problemas al medio ambiente y la salud”, agregó Navarro.

En el “Día Mundial del Medio Ambiente” la plataforma internacional más importante con respecto a temas ambientales este año 2023, lo dedicó a la erradicación de la contaminación por plásticos con un énfasis en el plástico de un sólo uso.

Este 2023, el Día Mundial del Medio Ambiente, marcó su 50 aniversario de haber sido establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU),y que en este año su mensaje reitera que la contaminación por plásticos se ha convertido en una gran amenaza contra la humanidad.

Según datos del Sistema de Naciones Unidas, alrededor de 400 millones de toneladas de plástico se producen en el mundo, de los cuales, cada año la mitad son plásticos de un sólo uso. De estos menos del 10% es reciclado y la mayoría de esa basura plástica termina en lagos, ríos y mares.

Las declaraciones del ministro López se enmarcaron en ese primer paso que el Sistema de Naciones Unidas presentó junto a autoridades de gobierno. “Creo que el tema no es prohibir los plásticos de un sólo uso y de hecho no se ha contemplado en ninguna de estas leyes. Se busca promover el uso responsable”, dijo López.

Otro de los problemas que genera el plástico de un sólo uso, agregó el presidente del CESTA, es la toxicidad que contiene cualquier depósito fabricado que utilizan miles de personas en su cotidianidad de compras, consumo o ventas. Que está generando una situación de alto riesgo en la salud de la gente.

“Otro serio impacto es en la salud de las personas, todos los tipos de cáncer que se puedan imaginar -claro esto es – por la multitud de tóxicos que se le meten al plástico para darle ciertas propiedades. El plástico en un 99% derivado del petróleo, pero un 1% es para darle propiedades que le interesan al fabricante como dureza, flexibilidad, color en fin”, afirmó.

“Y luego, esto pasa 500 años en la naturaleza dando problemas. Y el ministro (Fernando López) habla de una gestión sostenible, con aspectos como el reciclaje -a mí me da la impresión- que el señor ministro no conoce la segunda Ley de la Termodinámica, que son los procesos de irreversibilidad que existen en la naturaleza. Cuando se recicla plástico el 30% se pierde ¿qué significa?, que después de reciclar 3 ó 4 veces el plástico deja de existir y queda en el ambiente”, sostuvo Navarro.

Y acotó, que esa “infinidad de millones de toneladas de partículas”, que terminan en el ambiente en esa forma es altamente contaminante, por lo tanto, no puede aplicarse una gestión sostenible de plásticos de un sólo uso.

“Es lamentar la actitud del Sistema de la Naciones Unidas porque el PNUD y la FAO, han estado con el MARN diciendo la misma cosa, es una tontería, es una irresponsabilidad de parte de estas instancias”, opinó.

“El PNUD, incluso a nivel internacional ha dicho en un documento que presentó que se llama Cerrando el Grifo, dicen que el plástico podría incinerarse en los hornos de cemento. Y como CESTA tenemos una campaña de años en contra de incinerar el plástico en el país. Las dioxinas y furanos (productos químico-orgánicos de potencial tóxico) que se generan son las sustancias más tóxicas de la naturaleza”, agregó Navarro.

Por lo que hizo un llamado a la fracción legislativa del partido Nuevas Ideas (NI), para retomar el anteproyecto presentado por el CESTA, en septiembre del 2022, ante la Asamblea Legislativa con una propuesta para erradicar el plástico de un sólo uso en el país.

“Supongo, que la Asamblea Legislativa, con tal de no molestar a la industria del plástico o no aceptar ninguna propuesta -que no sea del partido Nuevas Ideas- no lo discuten . Esto es sumamente irresponsable y estos diputados y diputadas deberían entender que esto toca temas de la salud de la niñez incluyendo la de ellos”, manifestó.

“Los plásticos de un sólo uso debe tener una regulación para erradicarlos a corto plazo. Y otra cosa fundamental que casi no se discute aquí, es la tarea de quitarle los tóxicos a la producción de ese plástico. Si el ministro (López) sigue buscando un uso responsable al plástico de un sólo uso, creo que para que le sea la tarea más fácil, mejor que trate de buscar un círculo que sea cuadrado, eso si sería más fácil que lo encuentre”, puntualizó Navarro.