Resultados de la quinta jornada del fútbol mayor

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino
La quinta jornada del torneo de apertura del fútbol mayor de El Salvador, que se jugó el sábado y el domingo, dejó a dos equipos en las primeras posiciones con la satisfacción de haber vencido a sus rivales con goleadas. Estos equipos son Club Deportivo FAS, del occidente del país, y Luis Ángel Firpo de la zona oriental
El FAS le metió cuatro goles a 1 al Municipal Limeño, mientras que Firpo 3 al Cahahuatique.
A continuación los resultados del fin de semana.
Partidos del sábado 9 de agosto:
Inter FA enfrentará al CD Platense, empataron 2 a 2.
Alianza cayó ante el Isidro Metapán, 0 a 2.
Municipal Limeño fue goleado por el CD FAS, 1 a 4.
Partidos del domingo 10 de agosto
Cacahuatique cayó contra Luis Ángel Firpo, 1 a 3.
Zacateoluca fue derrotado por El Hércules, 0 a 1.
Fuerte San Francisco y el Águila, terminaron tablas 0 a 0.
Tabla Acumulada
CD FAS, con 13 puntos
Luis Ángel Firpo, con 13 puntos
Águila, con 8 puntos
Isidro Metapán, con 7 puntos
Alianza, con 6 puntos
Cacahuatique, con 6 puntos
Fuerte San Francisco, con 6 puntos
Hércules, con 5 puntos
Municipal Limeño, con puntos
Platense, con 3 puntos
Inter FA, con 3 puntos
Zacatecoluca FC, con 3 puntos