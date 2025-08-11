Página de inicio » Deportes » Resultados de la quinta jornada del fútbol mayor
Isaac Murgas celebre el primer gol anotado por el CD FAS. Foto Diario Co Latino/Cortesía

Resultados de la quinta jornada del fútbol mayor

Administraador 11 agosto, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Resultados de la quinta jornada del fútbol mayor 75 Vistas

Compartir
        

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino

La quinta jornada del torneo de apertura del fútbol mayor de El Salvador, que se jugó el sábado y el domingo, dejó a dos equipos en las primeras posiciones con la satisfacción de haber vencido a sus rivales con goleadas. Estos equipos son Club Deportivo FAS, del occidente del país, y Luis Ángel Firpo de la zona oriental

El FAS le metió cuatro goles a 1 al Municipal Limeño, mientras que Firpo 3 al Cahahuatique.

A continuación los resultados del fin de semana.

Partidos del sábado 9 de agosto:

Inter FA enfrentará al CD Platense, empataron 2 a 2.

Alianza cayó ante el Isidro Metapán, 0 a 2.

Municipal Limeño fue goleado por el CD FAS, 1 a 4.

Partidos del domingo 10 de agosto

Cacahuatique cayó contra Luis Ángel Firpo, 1 a 3.

Zacateoluca fue derrotado por El Hércules, 0 a 1.

Fuerte San Francisco y el Águila, terminaron tablas 0 a 0.

Tabla Acumulada

CD FAS, con 13 puntos

Luis Ángel Firpo, con 13 puntos

Águila, con 8 puntos

Isidro Metapán, con 7 puntos

Alianza, con 6 puntos

Cacahuatique, con 6 puntos

Fuerte San Francisco, con 6 puntos

Hércules, con 5 puntos

Municipal Limeño, con puntos

Platense, con 3 puntos

Inter FA, con 3 puntos

Zacatecoluca FC, con 3 puntos

Tags

Ver también

Un solo destello para Cuba en la segunda jornada de Asunción 2025

Compartir        Asunción/Prensa Latina Entre luces que se apagan y banderas que ondean con orgullo ajeno, la …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.