Un solo destello para Cuba en la segunda jornada de Asunción 2025

Asunción/Prensa Latina

Entre luces que se apagan y banderas que ondean con orgullo ajeno, la delegación cubana cerró una discreta jornada en los II Juegos Panamericanos Junior, rescatando apenas un bronce en esta capital paraguaya.

El único destello llegó desde las aguas, cuando el bote de ocho remos largos con timonel cruzó la meta en 5:45.96, suficiente para subir al tercer peldaño y regalar a la Isla su único momento de celebración.

Un desfile de esfuerzos sin premio fue el resto del día: en natación, Vladimir Mojarrieta llegó séptimo en su heat (4:11.47) y en remo, el doble par de Leduar Suárez y Roberto Paz fue quinto en la final A (6:39.06).

En deportes colectivos, el balonmano femenino sufrió la avalancha argentina por 47-20, mientras el voleibol cedió 0-3 (18-25, 21-25, 23-25), también ante los sudamericanos.

Por su parte, en ciclismo, Liannis Mesa terminó sexta en la contrarreloj (39:17.79) y Yunior Balón, sable en mano, avanzó hasta cuartos de final, pero cayó 10-15 ante el peruano Lukas Eichhorn.

El judo tuvo su drama con Yainet Coronado, que luchó por el bronce de los 48 kg y lo dejó escapar. El tiro con arco, el tiro deportivo y el bádminton sumaron actuaciones decorosas, pero sin podio.

La jornada concluyó con el eco de una medalla solitaria, como un faro tenue en medio de un mar oscuro, aunque los atletas del archipiélago prometen volver por sus fueros en las próximas jornadas.

