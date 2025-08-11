Destruir El Espino es un daño a toda la población: Ricardo Navarro

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

“Todos unidos para salvar El Espino”, esta fue la consigna que adoptaron la mañana de este domingo, decenas de ciudadanos q preocupados ante la eventual construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en una parte de la Finca El Espino. La población civil organizó una marcha desde el Parque El Principito hasta el parque Bicentenario para alzar la voz y exigir que no se construya el CIFCO en una parte de la Finca El Espino, ya que esto podría traer consecuencias al medio ambiente.

Jacqueline Henríquez, del Movimiento “Todos Somos el Espino”, dijo que “la población civil está preocupada por la protección ambiental de nuestro país y por el deterioro y el cambio climático a nivel mundial, no solamente a nivel de El Salvador, y en ese sentido nosotros estamos preocupados por la situación del El Espino, que es uno de los últimos pulmones que nos queda en el área urbana de San Salvador”.

En la marcha también se pidieron firmas para preservar esa parte de El Espino y así “salvar el pulmón de San Salvador”.

La iniciativa busca salvar el hogar de todos los animales, especies y árboles nativos de la zona, además de proteger el clima de Santa Tecla, que, de hecho, ha cambiado significativamente en los últimos años, comentó Henríquez.

“Antes no teníamos la conciencia ambiental que ahora tenemos. Decidimos también hacer la petición para que la gente se una y tenga conciencia de lo que significa proteger el medio ambiente en nuestra vida”, agregó Henríquez.

En redes sociales e internet también hay una petición para recolectar firmas para conservar esa parte de la Finca El Espino. En algún momento, puede que se presente en las instancias correspondientes, señalaron los organizadores de esta marcha.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa autorizó segregar una parte de un terreno propiedad del Ministerio de Hacienda, en la finca El Espino, a favor del CIFCO, para construir la nueva Feria Internacional. El exCIFCO, ubicado en la Av. la Revolución, fue adaptado durante la pandemia para que funcionara el Hospital El Salvador; por lo que el CIFCO quedó sin instalaciones y eventualmente ocupa las instalaciones de FENADESAL, para realizar actividades.

La Asamblea Legislativa aprobó segregar una parte de terreno para la construcción del nuevo CIFCO sin siquiera escuchar opiniones de técnicos o expertos medioambientales.

La porción de terreno sería de una extensión superficial de 55,711.13 m², la cual forma parte de un terreno propiedad del Ministerio de Hacienda, de 475,806.7160 m², ubicada en la Finca El Espino, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Dicho proyecto será ejecutado por la República Popular China.

El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, señaló que “todos somos El Espino”, ya que “todos somos seres vivos”. Navarro participó en la marcha y pidió reconsiderar la decisión de construir el CIFCO en la Finca El Espino.

“¿Qué pasa si destruyen el espino? primero, estamos contribuyendo al cambio climático, hay toda una ciencia detrás de eso. Estamos contribuyendo también a la erosión de la biodiversidad. En los últimos 50 años, América Latina ha perdido el 94% de la abundancia de vida silvestre, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces”.

“Esto es lo último que nos queda. Con esto nos están destruyendo; al destruir eso, vamos a tener más vulnerabilidad cuando vengan los efectos extremos del clima”, señaló el ambientalista, Ricardo Navarro.

Además planteó que, con la deforestación de árboles, toda el agua de lluvias que esta parte de la Finca El Espino absorbe, irá cuesta abajo y, por ende, los ríos se llenarán más de agua y desembocará en desbordamientos. Además, al quitarle el hábitat a muchos animales, estos se verán expuestos con los ciudadanos.

“Por eso, destruir El Espino es un daño a toda la población salvadoreña, incluyendo al gobierno”, sintetizó Navarro. Ya que “cuando viene una inundación fuerte, el gobierno está sumamente preocupado y con razón, por supuesto. No queremos que eso pase o que eso se incremente más bien”.

Por ello, Navarro propuso que el nuevo CIFCO no se construya en la Finca El Espino, sino en donde se está construyendo, el Estadio Nacional de El Salvador.

“Nosotros no estamos en contra de que se construya un CIFCO. Creemos, además, que es buena idea tener un centro de convenciones y de ferias. Es buena idea, pero recuerden que cuando teníamos la feria, la mayor parte del año era espacio muerto. Porque hay un par de ferias al año. Ahora, un estadio, también es un espacio muerto la mayor parte del tiempo, porque los grandes partidos, son una o dos veces al mes”, planteó Navarro.

Bajo ese planteamiento, expuso Navarro, una posibilidad sería que construyan el CIFCO donde quieren construir el nuevo estadio. “Todo lo que nosotros queremos es que piensen un poco. Si hacemos eso, el gobierno o el presidente va a tener su CIFCO y va a tener su estadio. Nosotros tendríamos los árboles, los animales, una menor vulnerabilidad. Tendríamos, además, mayor protección contra cualquier pandemia y sobre todo, tendríamos agua, que nos hace falta”.

La marcha concluyó en el Parque Bicentenario. Donde los ciudadanos resaltaron la importancia de cuidar la naturaleza de la zona. Además se vieron pancartas para exigir la no explotación minera y la libertad para el ambientalista, Alejandro Henríquez, detenido desde mayo de este año luego de una protesta pacífica.

