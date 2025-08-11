Feria Integra llega a San Julián, Sonsonate

Compartir

La Feria Integra llegó por primera vez a San Julián, Sonsonate Este, con capacidad para atender a más de 3,000 salvadoreños del distrito y comunidades cercanas. La actividad, impulsada por la Dirección de Integración, tuvo como sede el Complejo Educativo Juan Pablo Duarte y el Centro Escolar Dr. Eduardo Enrique Barrientos.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que, desde tempranas horas, cientos de familias recibieron consultas médicas en especialidades como odontología, oftalmología, optometría, ginecología, medicina general y más. También se brindó asistencia legal, psicológica y se desarrollaron talleres artísticos, culturales y deportivos para todas las edades.

La gerente de Integración Comunitaria de la Dirección de Integración, Katherine Viera, destacó que “esta es la cuarta feria que estamos desarrollando en Sonsonate, pero por primera vez en San Julián. Hemos traído diferentes actividades para la población salvadoreña, actividades que son de beneficio para ellos”, expresó.

Los beneficiados también recibieron el medicamento necesario para garantizar la continuidad de sus tratamientos, así como la apertura de expedientes para el seguimiento de casos. De igual forma, los representantes de la Procuraduría General de la República (FGR) atendieron procesos legales y brindaron atención psicológica a quienes lo requirieron.

“Está excelente y muy bonito. Los niños vienen a divertirse y uno viene a pasar consulta, a mi niña la traje a odontología y la atendieron muy bien, gracias a Dios”, agradeció Silvia Vásquez, beneficiada con la feria.

La jornada permitió que las familias pudieran aprovechar los servicios y fortalecer el sentido de pertenencia e integración comunitaria. Las Ferias Integra son eventos organizados por la Dirección de Integración de El Salvador, que llevan servicios gubernamentales directamente a las comunidades, especialmente a barrios, colonias y cantones.

Estas ferias, según el Gobierno, buscan acercar a la población servicios de salud, asistencia legal, atención psicológica, actividades culturales, deportivas y educativas, entre otros, que “históricamente” han sido inaccesibles para muchas personas.

