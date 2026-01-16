Reportan varios sismos de más de cinco grados en Latinoamérica

Bogotá/Prensa Latina

Varios sismos de más de cinco grados de magnitud en la escala de Richter se sintieron en la región latinoamericana en las últimas horas, de acuerdo con reportes divulgados hoy por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En la nación neogranadina, por ejemplo, hubo un movimiento telúrico perceptible en Los Santos, departamento de Santander (noreste), con una magnitud de cinco grados y una profundidad 149 kilómetros a las 2:05 (hora local), de acuerdo con la fuente.

La misma entidad reportó horas antes, a la 1:08 (hora local) un temblor en de 5,2 grados de profundidad superficial, en Cuyamel, Honduras.

En la noche de ayer, el SGC también notificó sobre la ocurrencia de un sismo de magnitud de cinco grados y profundidad de 74 kilómetros a las 21:13 (hora local), en Barrio Industrial, Chile.

A estos movimientos telúricos se suma además uno de 5,3 en la escala de Richter con epicentro en el suroeste de México, que activó la alerta sísmica en la capital de ese país.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de la nación azteca, el temblor tuvo lugar a las 00:42 (hora local), se localizó 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, y tuvo una profundidad de cinco kilómetros.

