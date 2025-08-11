MARN reporta 765 sismos en San Lorenzo

Compartir

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, hasta este domingo, se han registrado 765 sismos en San Lorenzo Ahuachapán; de estos 145 han sido sentidos por la población.

La Red Sísmica Nacional de El Salvador del MARN señala que el área epicentral está ubicada en el distrito de San Lorenzo en el departamento de Ahuachapán. Del total de sismos registrados.

Las magnitudes de los sismos sentidos oscilan entre 2.5 y 5.9 en la escala de Richter, este último sucedió en la tarde del 29 de julio, un sismo que alertó a los salvadoreños por su magnitud y tiempo de duración.

“El sismo sentido más intenso ocurrió a las 03:21 p. m. del 29 de julio, con una magnitud de 5.9 en la escala de Richter y una intensidad de VI en la escala Mercalli Modificada en San Lorenzo. Un segundo evento ocurrió a las 03:25 p.m. del 29 de julio, con una magnitud de 5.6 y una intensidad de VI en San Lorenzo”, recordó el MARN en un informe de sismología publicado periódicamente.

En las últimas 24 horas se han registrado 22 sismos en la zona epicentral, de ellos ninguno ha sido reportado como sentido. El último sismo sentido se registró a las 07:36 p.m. del día 08 de agosto, con una magnitud de 2.9 y una profundidad de 4.0 km.

La entidad gubernamental señaló que por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona. De acuerdo con el pronóstico de réplicas, prevalece una probabilidad alta de ocurrencia de sismos con magnitudes entre 3 y 4 para los próximos días.

El Ministerio de Medio Ambiente da seguimiento a esta actividad sísmica para informar sobre su evolución. En este sentido, recomienda atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación.

