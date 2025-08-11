MARN informa sobre influencia de una vaguada que genera lluvias dispersas

Compartir

Redacción Nacionales

Las lluvias de las últimas horas provocaron algunas inundaciones urbanas y el rescate de una persona que cayó en un tragante. Autoridades mantuvieron vigilancia este domingo por la tarde debido a la lluvia que cayó en varios departamentos de El Salvador.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales alertó este domingo por la tarde ante posibles inundaciones urbanas que afectarían de forma leve al tráfico y paso peatonal y crecidas súbitas que pueden provocar el arrastre de personas, vehículos y otros elementos expuestos en el cauce en los distritos del Área Metropolitana de San Salvador y alrededores, por lluvia en la zona.

Las lluvias de este domingo fueron intensas en diversos puntos del país, entre ellos: Santa Ana, Coatepeque, Ahuachapán, San Francisco Menéndez y alrededores. En la zona metropolitana de San Salvador también se presentaron lluvias intensas.

Las lluvias de la noche del sábado, provocaron la caída de una persona en la calle Madrid, colonia San Antonio, en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, así lo informó el equipo de Protección Civil quien tuvo que ejecutar un rescate vertical. La persona fue trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades también monitorearon el Arenal Montserrat, de la colonia Málaga, en San Salvador Centro. Esta zona es conocida por las inundaciones por el desbordamiento del río Acelhuate.

El personal de Protección Civil informó que durante la madrugada de este domingo tuvieron que movilizarse al sector de la Plaza El Trovador, San Jacinto, San Salvador Centro, ante inundación vial provocada por la intensidad de las lluvias. Los conductores tuvieron que tomar rutas alternas.

Usuarios en redes sociales reportaron que las lluvias de este domingo estuvieron acompañadas de granizo. En el sector, Soyapango, Ilopango y San Martín, San Salvador Este, y también en el cantón El Rodeo de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán.

El pronóstico del clima para este lunes, según el Ministerio de Medio Ambiente, es que por la mañana el cielo estará con nubes escasas. El viento del noreste con 10 a 20 Km/h. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado en la cordillera volcánica y la franja montañosa norte con lluvias y tormentas. El viento del sur y este con 10 a 20 Km/h.

Mientras que, por la noche, el cielo estará nublado, con lluvias y tormentas dispersas de moderadas a fuertes en la zona paracentral, central y occidental del país. El viento del este y noreste con 10 a 20 Km/h. El MARN señaló que se tiene la influencia de una vaguada lo que genera tormentas y lluvias dispersas.

