BRP condena accionar de la Administración Trump contra Nicolás Maduro

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) condenó las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump contra el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, tras ofrecer $50 millones para quien brinde información para garantizar su captura.

Es de contextualizar que hace unos días, la fiscal general de EUA, Pam Bondi, anunció que eleva a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece por información que permita la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La fiscal acusa al mandatario de colaborar con organizaciones delictivas como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa de México para introducir drogas en Estados Unidos.

Bondi dijo que Maduro “es uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y es “una amenaza” a la seguridad nacional.

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, una organización sindical y de izquierda en El Salvador, señaló que esta “calumnia” y “amenaza” de Estados Unidos “es ridícula”.

“El señor Trump se caracteriza por amenazar, agredir y difamar. Lo hace todos los días, con palabras y hechos, como la hizo contra el pueblo de Irán, al que agredió militarmente, junto a Israel, para terminar, suplicando un cese de fuego después de la derrota que Irán le ocasionó. También amenaza a Cuba, Panamá, México, Venezuela, China, Brasil y muchas otras naciones donde pretende imponer su política”, dijo el BRP en un comunicado.

El bloque señala que esta vez, la administración Trump ha emprendido contra el presidente Maduro, “que ha derrotado todas las agresiones del imperialismo norteamericano y de las fuerzas de ultraderecha internas”.

Sobre este punto, el BRP, recordó que “esas fuerzas reaccionarias son las mismas que en 2002 le dieron un golpe de estado fallido al comandante Hugo Chávez, hicieron un paro petrolero que afectó a la economía venezolana, trataron de imponer a un diputado de ultraderecha como presidente de Venezuela y constantemente agreden a ese hermano país”.

Según el BRP, el pueblo y el gobierno venezolano “han demostrado que el imperialismo no podrá quebrantar el proceso revolucionario, democrático y participativo iniciado desde 1990, cuando (fue) la primera presidencia de Chávez”. El Bloque señala que “la revolución es muy fuerte, sostenida por una base popular organizada, en comunas y otras expresiones populares, cuenta con la solidaridad de todos los pueblos del mundo y de muchos gobiernos”.

A juicio del BRP, el presidente estadounidense, Donald Trump, “está enredado en una política exterior agresiva que no le da buenos frutos, sino reveses, y seguirá cosechando derrotas, por más que calumnie al presidente Nicolás Maduro y a otros jefes de Estado”.

“Estados Unidos no puede imponer su política y sigue retrocediendo frente a potencias mundiales y a procesos revolucionarios como el venezolano”, concluyó el Bloque.

