Más de 12 mil accidentes de tránsito se han registrado en 2025

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En las últimas horas se han reportado varios accidentes de tránsito. Estos se suman a los más de 12 mil que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) ha registrado hasta la fecha. La Policía Nacional Civil reportó que un motociclista falleció y su acompañante resultó gravemente lesionado en un accidente de tránsito, ocurrido en la zona rural de San Lorenzo, Ahuachapán Norte.

El hombre falleció mientras era trasladado al hospital, después de colisionar con un camión. El motorista del camión era un joven de 18 años que no portaba licencia para conducir, por lo que fue retenido en el lugar.

También, la institución policial informó que un autobús de la ruta 4 presentó fallas en los frenos, se salió del carril y chocó con un poste en el km 28 de la autopista a Comalapa, en el sentido de Norte a Sur, Olocuilta, La Paz Oeste. La unidad realizaba un viaje exprés con un grupo de personas pertenecientes a una iglesia, quienes resultaron ilesas. Afortunadamente solo se registraron daños materiales.

La corporación policial reportó otro accidente de tránsito sobre el bypass en el cantón Hato Nuevo, en San Miguel Centro, donde el conductor de un pick up se durmió y chocó contra un camión. Fue trasladado a un centro asistencial.

También, este domingo se reportó un accidente de tránsito donde dos vehículos colisionaron sobre la carretera que de Santa Ana conduce a Chalchuapa, cerca de la colonia Casa Blanca. En el percance, una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

Comandos de Salvamentos reportó un accidente de tránsito a la altura del desvió de Ichanmichen en la carretera Litoral en Zacatecoluca, La Paz Este. En este percance, se vieron involucrados dos vehículos dejando como saldo a tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un centro hospitalario.

Una joven resultó lesionada en un accidente entre una motocicleta y un vehículo particular, ocurrido en las cercanías del estadio España, en Soyapango, San Salvador Este. La víctima fue trasladada a un centro médico. El conductor de la motocicleta recibió atención prehospitalaria en el lugar por parte de Comandos de Salvamento.

Del 1 de enero al 9 de agosto de este año, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, registra 12,765 accidentes viales, un aumento con respecto al año 2024 que se habían registrado 11,672. En ese mismo periodo, el ONASEVI señala que, de los accidentes ocurridos este año, han resultado lesionados 7,752 personas, casi mil personas más que las registradas en 2024, cuando se reportaron 6,812. En cuanto a los fallecidos ha habido una reducción este año, pues se contabilizan 715 hasta este 9 de agosto, mientras que para 2024, se registraron 795.

