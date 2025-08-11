Retiran del mercado pasta dental por riesgo a salud bucal

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las autoridades retiraron de los supermercados la crema dental Colgate Total Active Prevention Clean Mint, tras la alerta sanitaria. Luego de que en varios países se presentaron efectos negativos al usarlo. Por lo que las autoridades recomendaron a la población salvadoreña a evitar el uso de esta pasta dental.

La Superintendencia de Regulación Sanitaria alertó a la población salvadoreña a no consumir la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, ya que podría causar “efectos no deseados”.

El Salvador se sumó a las autoridades de Brasil, Ecuador, Guatemala y otros países latinoamericanos que también han emitido advertencias por un riesgo potencial para la salud bucal asociado a este producto.

Según la autoridad nacional, este producto puede generar sensación de ardor en la boca, dolor en encías, labios o lengua, úlceras y lesiones orales o hinchazón en la mucosa oral. Por ello, recomendaron suspender su uso de inmediato y reportar cualquier síntoma al call center 194, incluyendo el número de lote.

Noe García, superintendente de Regulación Sanitaria, instó a no comercializar ni comprar este producto, ya que puede poner en riesgo la salud bucal. “En la SRS cuidamos la salud de todos”, señaló en su cuenta de X (ExTwitter).

El aviso se emitió exclusivamente para el producto Colgate Total Active Prevention Clean Mint, señala la Superintendencia de Regulación Sanitaria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...