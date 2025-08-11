Padre Cruz llama a la iglesia a buscar el reino de los cielos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre José Antonio Cruz presidió la homilía este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje, destacó que siempre se debe buscar el reino de los cielos.

“Buscamos siempre el reino de los cielos y luchamos en este caminar, queremos lo mejor para nuestro país, queremos que sea un pueblo unido, un país unido, sin divisiones, sin contradicciones, que haya siempre unidad, que haya paz, todos lo anhelamos, incluso los que se portan mal, anhelan la paz”, dijo el padre en su evangelio.

Cruz sostuvo que, así como Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, también los que creen, los llevará a esa tierra prometida para gozarse son el señor.

“Nosotros en el mismo camino o en esa misma sintonía estamos en un peregrinar, en un caminar hacia la tierra prometida, no hemos llegado todavía a la que conocemos el reino de los cielos, si hay pequeñas luces, porque todo acto de bondad, de misericordia y de justicia, ya es un signo del reino de los cielos, porque es un reino donde la maldad no tiene cabida, donde el corazón de las personas no se pervierte”, comentó Cruz.

El padre también habló de la conversión que debe haber para estar en paz con el señor. “¿Qué pasa cuando un joven no se ha acercado a Dios y dice que más adelante hará esa conversión? En el momento menos esperado, a la hora menos esperada llegará la visita y no estará preparado porque se acomodó, se ha confiado, ha vivido en una negligencia constante”. Por ello, dijo, es necesario buscar de Dios en todo momento.

“A cada uno de nosotros se nos ha dado el reino, porque formamos parte de un rebaño, hemos escuchado la palabra de nuestro pastor Jesucristo, hemos escuchado su palabra y ahora somos ese rebaño. No temas, no importa las tribulaciones del mundo, las podemos superar, dejemos que los malos sigan siendo malos, debemos cuidar de los nuestros, debemos cuidar, buscar la conversión y anunciar con la palabra la conversión”, señaló el padre.

El padre encomendó a su iglesia al Señor y buscarlo siempre. “Hoy nos habla de la esperanza, de la promesa, de un reino en el que no hay cabida del mal, de un reino donde prevalece el bien, donde todos somos partícipes, todos somos ese rebaño amado a quien el señor le promete el reino”.

