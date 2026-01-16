El Acuerdo de Paz abrió paso a nuevos valores democráticos: FMLN

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresó que conmemorar no solo es recordar una fecha histórica, sino reconocer que el país se abrió paso a nuevos valores democráticos, los cuales se han violentado con el Gobierno de Bukele.

Es de recordar que el FMLN, como movimiento revolucionario, luchó contra las Fuerzas Armadas de El Salvador para derrocar las dictaduras militares. El FMLN firmó los Acuerdos de Paz junto con el Gobierno de El Salvador para cesar la guerra y dejar las armas. El Acuerdo de Paz se firmó en el castillo de Chapultepec, México, por intervención de las Naciones Unidas.

El FMLN, que se convirtió en partido político de forma oficial, tras la firma, señaló que, a 34 años, conmemorar la firma de la paz, no solo es recordar una fecha histórica, sino reconocer que el país se abrió paso a nuevos valores democráticos y a un mayor reconocimiento en temas como derechos humanos, transparencia, lucha contra la corrupción y transformación del sistema de justicia.

“Nos preocupa que la llegada de un aniversario más de la paz se dé en medio de reiterados intentos por regresar a los métodos represivos del pasado. Hace 34 años pusimos fin al terrorismo de Estado; sin embargo, hoy el país vive la vulneración de los derechos del pueblo; donde se persigue y encarcela a quienes denuncian las graves injusticias”, comentó el FMLN.

Es de contextualizar que desde que Bukele está al frente de la Presidencia, el país de manera oficial o gubernamental no celebra la firma de los Acuerdos de Paz ya que Bukele lo considera “una farsa”.

Por el contrario, el Gobierno de Bukele ha violentado los derechos humanos en el país, desde la detención arbitraría de un joven sin vinculaciones con pandillas hasta las persecuciones y decomisos a los vendedores informales en el centro de San Salvador.

“Es necesario señalar que los derechos y las libertades que se consiguieron con el fin del conflicto armado están siendo menospreciados, pisoteados y pretenden ser desaparecidos por los intereses mezquinos de quienes por hoy ostentan el poder”, comentó el FMLN.

Como partido, exigieron al gobierno de Bukele un cese a la represión y al odio contra el pueblo; que garantice y respete las libertades y derechos conquistados.

