René Mena talento salvadoreño de la pantalla grande internacional

Iris Gálvez

El Salvador tiene en su historia a grandes personajes que ponen en alto el nombre del país en diferentes ramas, ya sea el deporte, la música o la actuación ; como lo es en este caso. Conocimos a René Mena un joven talento nacido en Sonsonate y que ahora se encuentra trabajando como actor y director de películas en Estados Unido.

Cuéntanos como llegaste a la gran pantalla, queremos saber mas detalles de tu vida profesional y personal

Yo nací en Sonsonate y crecí en Ahuachapán hasta los 16 años, a esta edad emigre a Estados Unidos. Inicie mi Carrera como actor en Richmond, en donde vivía con mi familia. Ahí termine mis estudios de High School y Universidad en dónde estudié negocios y fui un agente de vienes raíces por cuatro años hasta que me tropecé con la actuación.

Asistí a una audición y de suerte me quede con el trabajo y desde ahí me enamore del arte. Tres meces después me mudé a Los Ángeles y desde entonces por casi ocho años vivo en esta ciudad en donde trabajo como actor y productor. Yo interpreté el personaje de Isaac Smith, el protagónico. Isaac es un abogado criminal desempleado nacido en El Salvador y a los 14 años emigro a Estados Unidos junto a su hermana (Vannessa Vasques) y su mama biológica (Raqunel aka Mary Boquitas) y desde entonces vive en esa ciudad. En la cinta Eric Roberts y Linda Gray son mis padres adoptivos. Mike C. Manning mi novio y Vannessa Vasquez es mi hermana menor.

La historia es basada en hechos reales y para mi fue un honor interpretar este personaje tan complejo al lado de estos grandes actores a quienes crecí viendo en cine y televisión. Eric ha sido nominado al Oscar y Golden globes. Linda ha sido nominada a dos golden globes y emmys. Vannessa También ha sido nominada al Emmy.

Prescience marca mi primer patagónico para el cine y espero sea el primero de muchos. Yo me divertí muchísimo dándole vida a Isaac Smith. Fue un sueno hecho realidad.

¿Desde hace cuanto te dedicas a la actuación y en que otros proyectos has trabajado?

Desde hace ocho anos. El 23 de Julio hará ocho anos que me mude a Los Ángeles a perseguir este sueno profesionalmente. Gracias a Dios y a mi trabajo he tenido la oportunidad de trabajar como actor en varias series de televisión estadounidenses como SHAMELESS, HAND OF GOD, MAYANS MC entre otros y varias películas algunas para el cine y otras para plataformas de internet como BRIGHT en Netflix con Will Smith.

¿Cómo llega hasta tus manos el libreto de esta historia tan polémica pero a la vez tan real en nuestros tiempos?

Mientras rodábamos un cortometraje con mi amigo Lashawn Williams le inspiró mi trabajo actoral y me hizo saber que estaba escribiendo una historia basada en hechos reales que quería que yo la protagonizara. Yo no me lo tome muy enserio por que han sido muchas las personas que me han prometido trabajo y muy pocas las que lo han cumplido. De cualquier manera le dije gracias y que no creía estar listo para protagonizar. Seis meces después me mostró el guión y me enamoré del personaje y de la historia instantáneamente. Desde ese día empezamos a trabajar juntos siete días a la semana. Seis meses después lo grabamos y un año después de grabar esta por salir al aire. Un sueño hecho realidad

¿Qué expectativas y mensaje quieres transmitir con esta historia?

No tengo expectativas pero si me encantaría inspirar a ser humanos a que sigan sus sueños. Hacerles saber que todo es posible si trabajamos duro y obran bien.

¿Qué ha sido lo más difícil hasta el día de hoy en tu trabajo profesional?

El no tener mi familia físicamente conmigo.

¿Cómo te ves en 10 años?

Disfrutando de mi trabajo como actor y productor. Haciendo lo que me gusta. Primero Dios protagonizando series de televisión y películas en Ingles y Español. Me encantaría rodar en El Salvador.

¿Qué haces en tu tiempo libre, que música te gusta y obviamente que tipo de películas te gusta ir a ver al cine?

Me encanta bailar, salsa, merengue o cualquier música Latina. Y por supuesto amo el cine. disfruto mucho las películas de acción y comedia.

¿Hace cuánto te fuiste de El Salvador y cada cuanto tiempo más o menos vienes de visita?

Deje mi querido El Salvador en el 98 y normalmente viajo una vez al año a visito a mi abuelo de 105 años y al resto de mis seres queridos en Ahuachapán, Sonsonate y San Salvador.

¿Cuando estas en El Salvador que lugares te gusta visitar o que actividades realizas?

Me encanta el Decameron. Normalmente me hospedo ahí. Trato de visitar una playa diferente cada vez que voy. Debo tomar al menos 2-3 cocos al día. Me encanta la comida, la humildad de mi gente, el clima son tantos los detalles que disfruto de mi querido El Salvador.

¿Cómo has visto el apoyo de tu familia ante este proyecto tan importante ?

Es increíble el apoyo que tengo de mi familia y amistades cercanas. Es al 100% y eso me hace muy feliz. Prescience es una película muy peculiar con una temática no muy aceptada por nosotros los Latinos pero aun no he sido discriminado y eso me encanta que la estén recibiendo con manos abiertas. Nuestra primicia mundial es el 23 de Abril en el Byrd Theater en Richmond, VA a las 8:50 pm en donde estaremos abriendo el prestigioso festival internacional de cine de Ridhmond, VA. Y luego estará en cines este Verano y mas plataformas de televisión e internet.