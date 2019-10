René Figueroa enfrentará hoy audiencia inicial por presunto lavado de dinero

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este sábado el requerimiento formal ante el juzgado Tercero de Paz de San Salvador contra René Figueroa, exministro de Seguridad de la gestión presidencial de Elías Antonio Saca. Acusado de presunto cometimiento de lavado de dinero y activos, Figueroa enfrentará audiencia inicial este día.

También fue acusada Cecilia Alvarenga de Figueroa, esposa del exministro por el mismo delito. La fiscalía presume que René Figueroa percibió sin justificar $3,039,798.95 y su esposa aproximadamente $500,000.

De acuerdo a lo manifestado por el fiscal, compra de bienes muebles, vehículos y múltiples depósitos a cuentas bancarias serían algunas de las supuestas irregularidades en el aumento patrimonial injustificado de la pareja. La cónyuge de Figueroa fue acusada en calidad de ausente, aclaró el fiscal. El representante de la fiscalía también detalló que René Figueroa habría recibido hasta 1,9 millones de dólares de la empresa Radiodifusión de El Salvador, una de las utilizadas por Antonio Saca para el desvío de fondos públicos durante su administración presidencial, de la cual el exministro es accionista. Sobre el origen de los otros 1,1 millones de dólares imputados como lavado de dinero aún se desconoce, y el periodo en el que presuntamente se habrían cometido los ilícitos va desde los años 2004 a 2015. “Se registró una gran cantidad de depósitos de dinero en efectivo, compra de inmuebles y pagos anticipados de créditos, ellos incluso solicitaron un crédito para 25 años para la compra de un inmueble y lo cancelaron en solo tres”, dijo el fiscal. Visiblemente nervioso en la sede judicial Figueroa reafirmó su inocencia, y dijo haber colaborado con las autoridades desde que conoció que era requerido por el Ministerio Público.

“Un peritaje contable desvirtuará los señalamientos, abrazo el principio de presunción de inocencia, confío en la justicia por eso me someto, por eso me presenté; además confío en lo que yo he hecho, estoy seguro que desvirtuaremos los hechos”, declaró a los medios de comunicación el exfuncionario.

El juzgado Tercero de Paz de esta capital fijó para este lunes a las 10 de la mañana la audiencia inicial contra el exministro de Seguridad. Figueroa fue detenido el pasado miércoles 2 de octubre en la sede de la Fiscalía General de la República de la colonia La Sultana en Antiguo Cuscatlán, donde el imputado se presentó, minutos después de conocer que se le había girado orden de captura por presunto lavado de dinero y activos.