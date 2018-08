Reforma de Salud: la más cercana al espíritu de “Alma Ata”

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“La Reforma de Salud es lo más cercano al contenido de Alma Ata. Es no dar lo que nos sobra a los que no tienen, sino dar una atención integral a todos”, expresó la asesora presidencial en salud y educación María Isabel Rodríguez, en el congreso del Foro Nacional de Salud (FNS), en el marco del cuadragésimo aniversario de la “Declaración de Alma Ata” y el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Foro Nacional de Salud, junto Medicus Mundi, con el financiamiento de la Cooperación Española (AECID), se desarrolló el congreso “Avances y Desafíos a 40 años de Alma Ata”.

La exministra y principal impulsora de la Reforma de Salud (2009-2014) María Isabel Rodríguez afirmó que la apuesta mayor para profundizar esta iniciativa comienza con un cambio en la mentalidad de los recursos humanos de salud.

“Estamos hablando de que los médicos y enfermeras no solo atiendan desde el criterio técnico, sino que se sientan realizados al saber que prestan un servicio a la población, el compromiso podría ser la meta a seguir en los próximos años para la Declaración de Alma Ata”, sugirió.

Entre los puntos fundamentales de la Declaración de Alma Ata se encuentra la participación social y la orientación de los servicios de salud en función de las necesidades de los pueblos.

“En la década del 2000 se da un salto de calidad en el enfoque de la salud pública, en el marco de la sesión de la medicina social que es la determinación social, que es producto de un modelo económico, que ha vuelto mercancía nuestros derechos y que nos han deshabilitado al ejercicio de nuestra plena salud, que no es únicamente la ausencia de la enfermedad, sino vivir a plenitud y por eso nuestro enfoque de participación demanda cambios estructurales”, acotó Margarita Posada.

El viceministro de Salud Eduardo Espinoza explicó que la declaración de “Alma Ata” es una nueva concepción sobre la salud en el nivel primario, a fin de responder a las necesidades de la población.