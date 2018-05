REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE

Compartir ! tweet





Vilma Castañeda S..R.C. No. 1 (De la Revista El Rosacruz, de Mayo 1982)

Humildad nacida de la comprensión

Espiritualmente hablando, el saber, que va más allá de las fronteras de este mundo en el que habitamos temporalmente, da al individuo cierta humildad nacida de la comprensión, aceptación y adaptación a ese estado en el que se encuentra actualmente, sus alrededores y todo lo que incluya su presente vida. Por consiguiente, este trino de estados de consciencia concluye por proporcionarle esa paz tan anhelada que lo coloca muy cerca de la Consciencia Suprema. Es en este punto que tenemos a un hombre que ha avanzado en el Sendero de la Vida, al cual podríamos llamar superdotado, pero su presente condición ha sido la continua lucha a través de sus vidas.

Son muchas las conquistas que incluye un grado de adelanto: controlar el Ego, posiblemente la más difícil, y las condiciones manifestadas podría decirse que van desde la actitud humilde de recoger un papel que ensucia una calle, hasta hablar de cerca con Dios. Si tratamos de agrupar esas cualidades, podría ser su vida, su mundo y su dios.

Comprensión de la Vida

Concluye con un suspiro de contentamiento todo análisis que él hace sobre cada uno de los eventos que se le presentan, sean estos de sufrimiento, prueba, experiencia o realización. No es posible crecer y no comprender que estos son estados que le proporcionan el molino por donde tiene que pasar refinar su condición tosca. Diríase que se siente agradecido porque sabe que a través de tal situación está salvando un obstáculo que le impedía avanzar: siente que algo limpia y finalmente saldrá airoso y purificado. Esperar que otros pidan por él sería depender siempre de alguien. ¿Cómo podría entonces aprender a resolver sus asuntos si no entra él directamente en acción? ¿Por qué tendría que ser tarea de otros? Si él ha provocado en alguna forma tal situación, ¿no debería retribuir de alguna manera? Rara vez se verá ante un sufrimiento espantoso: sin embargo si este fuera el caso, sabrá suavizar los efectos desastrosos. Si antes de tal suceso se ha mantenido en entonamiento con el Dios Supremo, ese acontecimiento no llegará con la intensidad nada más para que se cumpla la Ley del Karma o de la comprensión, y si a esto suma la actitud comprensiva ante la causa del evento, todo quedará reducido a una mínima parte. Es una verdad que hay deudas kármicas que pueden llegar a la consciencia como una preocupación, si se analizan y comprenden, la lección ha sido aprendido, y nada más.

Cada día que se presenta, saca nuevas conclusiones o refuerza las viejas. La vida entera toma el cariz de una escuela en donde tiene que aprender y ganar un grado más. Lo que para otros podría ser una calamidad, para él es una lección, y gradualmente va alcanzando mayor felicidad.

En su trato con los demás será considerado: su conducta la ha ido reformando según su identificación con “sus hermanos y hermanas”. se relaciona y actúa con ellos con bastante consideración: los aprecia y respeta. No se aventuraría a hacer un juicio de alguien sin conocer las razones; preferirá abstener de opinar. No tomará nada para sí si va a estropear los planes de otro. Buscará la felicidad; sí, pero nunca a costa del prójimo. Prestará ayuda desinteresadamente, y si se le ha solicitado: si no puede darla materialmente, lo hará con el pensamiento. Comprenderá el sufrimiento de los demás, porque conoce la ley que lo rige, pero no se regocijará; más bien sentirá pena.

Dará más importancia a lo humano, que a lo social… las diferencias entre los hombres que hacen los problemas entre unos y otros, le permitirá poner a prueba su comprensión y paciencia, naciendo de estas dos la tolerancia que le dará ese toque de amor por los demás, porque sabe que nadie puede expresarse más allá de su presente estado de consciencia.