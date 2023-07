Reducción de diputados y alcaldes lo hacen atropelladamente por un tema electoral

Alma Vilches6

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que esta nueva reforma de reducir municipios y diputados, el gobierno lo hace atropelladamente por un tema electoral para salir librados en los próximos comicios, ya que de acuerdo a las encuestas, la mitad de la población no estaba de acuerdo con la reducción de municipios.

“En 2021 Nuevas Ideas ganó 150 alcaldías, ellos dicen que hay corrupción y la mayoría de comunas son de ello, si todos apoyan al presidente por qué se está reformando el Sistema electoral. Reformaron el número de diputados para generar condiciones que si les baja la votación, van a tener una cuota electoral similar a la fecha”, afirmó.

Asimismo, lamentó que personas quienes dicen ser abogados defienden a capa y espada la reelección, la cual no está permitida en la Constitución y por eso no hay transfuguismo. No es primera vez que un presidente intenta violentar la Constitución en el tema de reelección, sucedió en la época del general Martínez, quien lo hacía por “necesidades de la Patria”.

“El pueblo acepta la Constitución y no es argumento jurídico decir que el pueblo quiere una reelección, nuestra Constitución limita el ejercicio de la presidencia a 5 años; la Constitución también, establece límites y procedimientos para elegir o destituir magistrados de la Sala de lo Constitucional o de otra Sala”, sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana.

A la vez, reiteró que en El Salvador se vive en un Estado de Derecho donde debe imperar el respeto a la Constitución y las leyes. Los miembros de la Sala de Constitucional impuesta no pueden ser llamados magistrados porque no están nombrados en legítima forma y nada de lo que ellos pronuncien puede llamarse resolución judicial.

A criterio de Escobar, la reelección es otra de las etapas que acerca al país a un modelo como Nicaragua, llegan al poder de forma democrática, controlan la Asamblea, destituyen funcionarios, atacan la voz disidente, reforman cualquier tipo de ley sin control y habilitan la reelección para perpetuarse en el poder.

“Puede haber magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que están amedrentados por el poder que tiene el Ejecutivo o Asamblea de ser destituidos o separados de su cargo. En las pasadas elecciones presidenciales, el apoyo del presidente Nayib Bukele fue el 25% del total de personas habilitadas a votar, pero no tiene el 90% como dicen”, manifestó en el espacio televisivo, Encuentro con Julio Villagrán.

Externó que las encuestas siempre reflejan un 80% o 90% de la población decida a votar, pero a la hora de elecciones sólo asiste el 56%.