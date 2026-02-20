Ratifican préstamo por $16.7 millones para educación de la primera infancia

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa oficialista, vía dispensa de trámite, ratificó un préstamo por $16,730,000 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para mejorar los servicios educativos en la niñez, según dijo el oficialismo.

Los fondos aprobados se destinarán a la operación denominada “Segundo Financiamiento Adicional al Proyecto Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador”, la cual es una iniciativa que busca “mejorar la calidad de los servicios educativos iniciales” y asegurar que las escuelas tengan el equipamiento necesario para el desarrollo cognitivo y físico de los alumnos desde los primeros años. También, se pretende fortalecer la capacidad institucional para la gestión del sector educativo.

Diputados de Nuevas Ideas enfatizaron que, mediante este programa, se consolidan las políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la niñez salvadoreña, desde sus primeros años, como parte de una estrategia de largo plazo para el fortalecimiento del sistema educativo nacional. Sin embargo, el decreto no menciona específicamente las obras o proyectos que se van a ejecutar, ya que pasó con dispensa de trámite; es decir, sin estudio de la Comisión de Hacienda.

La autorización para gestionar el empréstito fue hecha por los legisladores el 29 de enero pasado y el 11 de febrero fue suscrita por el Ministerio de Hacienda y el organismo internacional. El contrato de préstamo señala que habrá un plazo para pagar de hasta 25 años, incluyendo cuatro años y seis meses de período de gracia y será amortizado mediante cuotas semestrales.

Las condiciones financieras establecieron una tasa de referencia más un margen variable, una comisión inicial del 0.25 % del monto total y una comisión de compromiso anual del 0.25 % sobre los saldos no desembolsados.

Este préstamo por $16.7 millones se suma a uno aprobado en mayo de 2021, con el mismo banco por $250 millones para desarrollar el “modelo de calidad educativa de la primera infancia en El Salvador”, esto con el fin de mejorar el desarrollo de los niños entre los 0 a 7 años.

El préstamo fue el segundo aprobado durante la plenaria de esta semana. Previo a esto, los oficialistas aprobaron un préstamo por $75 millones para financiar la fase II de Doctor SV, la app del Gobierno para brindar consultas virtuales a la población con médicos que son asistidos con inteligencia artificial.

