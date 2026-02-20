Teatro Luis Poma sube el telón con las comedias “Apagón” y “Toc-Toc”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Teatro Luis Poma presentó su programación cultural para 2026, el cual consta de tres actos con 14 espectáculos en total, entre ellas obras de repertorio, estrenos, dramaturgia salvadoreña y espectáculos internacionales.

Bajo el lema “Hacemos Teatro”, el Poma subraya el carácter colectivo del “hecho teatral”: poner en diálogo a artistas, equipos técnicos, instituciones y públicos en una experiencia viva e irrepetible.

“En Fundación Poma, estamos muy contentos de lanzar la temporada 2026 del Teatro Luis Poma; iniciamos el Acto 1 conformada por dos obras”, informó Karla Argueta, gerente de comunicación corporativa de Fundación Poma, quien añadió que la temporada 2026 también es una oportunidad para profundizar en la misión de impulsar la profesionalización artística.

Además, de los esperados Premios Ovación, “la Fundación Poma continuará apostándole al desarrollo de talleres en disciplinas complementarias e importantes para el desarrollo de las artes”.

El telón se subirá el 12 de marzo con el inicio del Acto 1, que celebra la creatividad artística, el humor inteligente y la reflexión desde la escena con el estreno de “Apagón”, del dramaturgo británico Peter Shaffer, y el espectáculo “Toc-Toc”, del dramaturgo francés Laurent Baffie. Ambas obras están dirigidas por Roberto Salomón, director artístico del Teatro Luis Poma.

Al respecto, Salomón señaló que “llevar a escena una comedia es de los retos de mayor dificultad para los que creamos teatro”, ya que la comedia “exige precisión y ritmo; el trabajo artístico tiene que mantener al público divertido y a la vez crear un espacio-tiempo de reflexión que permita al espectador relacionar lo que ve con su propia experiencia de vida”.

Durante la conferencia de lanzamiento de la temporada 2026, Salomón sostuvo que con el estreno de “Apagón” el Poma busca añadir otro éxito a su repertorio teatral. Esta se trata de una comedia en la que un joven escultor intenta impresionar a su prometida, su madre y un coleccionista de arte transformando su humilde apartamento en un falso hogar de lujo. Sin embargo, un apagón inesperado desencadena una serie de enredos: visitas imprevistas, identidades confundidas y secretos revelados.

La obra utiliza la oscuridad como recurso teatral para mostrar, con humor y ritmo vertiginoso, las mentiras y fragilidades de sus personajes, convirtiendo la risa en un medio para descubrir la verdad.

El 30 de mayo, se presentará “Toc-Toc”, de Laurent Baffie, que trata sobre seis pacientes con distintos Trastornos Obsesivo Compulsivos que coinciden en la sala de espera de un psiquiatra que se retrasa. Obligados a convivir, sus compulsiones, generan situaciones hilarantes, choques de personalidad y malentendidos. Lo que empieza como una espera incómoda se convierte en un juego cómico que, entre risas, revela empatía y solidaridad, mostrando la humanidad detrás de cada trastorno.

La Temporada 2026 de Exposiciones presenta dos propuestas: la primera de ellas es “Evocaciones” de Andrea Llach (El Salvador, 1993), del 4 de marzo al 12 de abril; esta explora la memoria familiar y social a través de la silla plástica como símbolo de recuerdos que se acumulan y conforman las vidas.

La segunda es “Caja Negra” de Konstantina Daskalaki (Grecia) y Johanna Raabe, será inaugurada el 15 de abril, esta investiga la construcción de personajes como recurso narrativo, situándose entre la caracterización plástica y el cuento, donde la imagen activa relatos que van de lo arquetípico a lo íntimo.

La Fundación y el Teatro también anunciaron la continuidad de otros espacios culturales, como las “Tardes de Lectura en el Poma”, una iniciativa que reúne a familias, un sábado al mes, para participar en lecturas guiadas de libros cortos y otras dinámicas que promueven el diálogo, la creatividad y la imaginación, especialmente entre los niños. La primera Tarde de Lectura se llevará a cabo el 21 de marzo, a las 3:00 p.m.

Desde 2003, el Teatro Luis Poma ha presentado más de 200 títulos de obras, entre nacionales y extranjeros; su lobby ha recibido por encima de 100 exposiciones. En más de 20 años, los espectadores del Teatro Luis Poma ascienden a casi 400,000 personas.

