Joven es arrestado tras quemar a su padrastro mientras defendía a su madre

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un joven de 23 años fue capturado en Teotepeque, La Libertad, tras rociar gasolina y prender fuego a su padrastro de 59 años, quien resultó con graves quemaduras. El hecho ocurrió cuando intentaba defender a su madre de una agresión.

En horas de la madrugada, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó el caso en sus redes sociales. El detenido fue identificado como Samuel Asael F. A., de 23 años, quien roció de gasolina a su padrastro y posteriormente le prendió fuego. La víctima es otro hombre de 59 años quien presentó quemaduras en todo el cuerpo y fue trasladado al hospital en condiciones de gravedad.

El hecho ocurrió en el caserío Chiquileca, en Teotepeque, La Libertad Costa, cuando el detenido pretendía defender a su madre, quien era golpeada por el padrastro. “Fuimos informados y de inmediato procedimos a ubicar y capturar a F. A., en una labor conjunta con la Fuerza Armada de El Salvador”, destacó la institución policial.

El joven será remitido por el delito de intento de homicidio, mientras los hechos ocurridos en la vivienda continúan en investigación. En redes sociales, los usuarios no avalan la acción del joven; pero lo consideran como acto en defensa de su madre, quien en el momento era golpeada.

En otro caso de violencia intrafamiliar, la Policía Nacional Civil atendió un caso en el distrito de Uluazapa, San Miguel, luego de recibir una denuncia sobre un hombre que agredía a su esposa e hijos, los agentes acudieron al lugar, pero el agresor huyó hacia la vivienda de su madre.

La PNC le dio seguimiento tras ubicarlo, cuando intentó someterlo el victimario se abalanzó contra el personal policial con un arma blanca, “por lo que se hizo uso legítimo de la fuerza”, informó la PNC.

El sujeto fue identificado como Ever Antonio Gómez Benítez, de 43 años, quien fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, pero falleció en el camino. “Reafirmamos nuestro compromiso de proteger la vida de las víctimas y actuar conforme a la ley”, concluyó la PNC.

Este aparente homicidio no fue contado en las estadísticas diarias de la corporación policial.

