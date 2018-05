Quienes piensan que el FMLN no puede ganar las presidenciales se equivocan: Medardo González

“ Estoy seguro y en eso estamos trabajando, el FMLN seguirá en la Presidencia en el 2019”, dijo Medardo González, con total convicción, por eso, “las personas que piensan que el FMLN ya perdió las elecciones están equivocadas porque la entidad política seguirá en el Ejecutivo”.

El máximo dirigente del partido de izquierda alabó las capacidades de los actuales precandidatos del FMLN a la presidencia, reafirmando que ambos pueden llegar a la presidencia en febrero de 2019.

“Estoy completamente seguro que cualquiera de los precandidatos, Hugo Martínez o Gerson Martínez, tiene la capacidad, experiencia y desenvolvimiento para enfrentar a cualquier otro candidato que surja”, comentó.

Medardo González dijo que la división que existe en el partido ARENA, tras sus elecciones internas, “es una disputa fuerte”, lo que no le sucederá al FMLN tras las elecciones del 27 de mayo.

Para que esto no ocurra, dijo González, el FMLN abrió el proceso interno transparente y abierto a las bases del partido.

Además, ambos precandidatos tendrán la oportunidad de dialogar con las bases del FMLN en los 14 departamentos, tal como se hizo en Sonsonate y Ahuachapán el pasado fin de semana.

De aquí al 20 de mayo se visitarán los 12 departamentos restantes y hay toda una programación donde los precandidatos podrán viajar en los días de semana a distintos puntos del país, ya sea juntos o separados, lo importante es que haya contacto con la gente.

González adelantó que las elecciones serán abiertas a los medios de comunicación, con total transparencia, cuyos resultados se conocerán el mismo día, agregó.

El secretario general reconoció que las elecciones del cuatro de marzo fueron un golpe duro para el FMLN, sin embargo, esto no detiene el trabajo del partido político.

González dijo que las bases han realizado las evaluaciones respectivas sobre las elecciones y se han tomado acciones, no solo de parte de la entidad política, sino que también del Gobierno con la aplicación del Plan 10.

“Definitivamente nosotros asumimos como una lección importante, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Reconozco el tema de la percepción. Estoy convencido que los gobiernos de Sánchez Cerén y de Mauricio Funes han sido exitosos, que han tenido como consecuencia mayores niveles de desarrollo social”, explicó.

Pese a ello, la población que no salió a votar no comparte la percepción de mejoras sociales, señal, y esto se debe a que no hay un convencimiento de esta parte de la población de que precisamente estos gobiernos han sido efectivos y beneficiado a las clases populares. “Acepto que el trabajo desarrollado por la prensa de derecha ha sido un trabajo permanente desde que ganó el Presidente Funes, desde la segunda vuelta, que ganó la presidencia Sánchez Cerén.

La prensa de derecha apretó el acelerador en contra de los gobiernos del FMLN, han mantenido una política de negar la realidad, de tirar medias verdades”, agregó.

Asamblea Legislativa

González recalcó que el FMLN no firmó el protocolo de entendimiento entre partidos políticos en la Asamblea Legislativa porque se violó uno de los principios fundamentales que es la representatividad.

El FMLN, de acuerdo a la cantidad de votos y diputados que tenemos, representamos el 27%, entonces, corresponde que el partido de izquierda deba tener en la junta directiva tres miembros.

“Nosotros estamos seguros que esto fue una ‘manotería’ de parte de los partidos de derecha, si no votamos en contra fue porque como partido no podemos quedarnos fuera de donde se toman las decisiones, en Junta Directiva”, explicó González.