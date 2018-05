ANSP fortalece labor de la División de Tránsito de la PNC

Compartir ! tweet





Alumnos de la ANSP ayudarán a mejorar la atención al usuario de la red vial, contribuyendo a la fluidez vehicular en puntos críticos del gran San Salvador.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Como parte del “Plan 10” que ejecuta el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, 600 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) serán distribuidos en los diversos puntos del país para la ejecución del Plan de Prevención de Accidentes de Tránsito.

Jaime Martínez, director de la ANSP, explicó que apoyará y fortalecerá la labor que realiza la División de Tránsito Terrestre en el Área Metropolitana de San Salvador, lo que contribuirá a generar mayor fluidez vehicular.

El plan consiste en que los alumnos colaborarán, desde la madrugada, en el tema vehicular en calles y arterias de mayor circulación. Los alumnos orientarán a los automovilistas, colaborarán para que no surjan congestionamientos, explicó Martínez.

El director de la ANSP aclaró que los alumnos no impondrán esquelas, ya que eso corresponde a los policías de Tránsito. Además, ellos apoyarán al Departamento de Seguridad Vial de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 7:45 a.m. y el viernes por la tarde de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Martínez detalló que serán 50 estudiantes por día, de la Promoción 118 del IES-ANSP, quienes apoyarán este proyecto.

Con esta iniciativa se dará cobertura al Área Metropolitana de San Salvador, en bulevar Constitución, y Calle Motrocross, Alameda Juan Pablo II, Alameda Roosevelt y 65 Avenida Norte, Calle Panamá Norte, Ceiba de Guadalupe, 1ª. Calle Poniente y Avenida España, Sexta. Calle Oriente y bulevar Monseñor Romero.

La comisionada Verónica Uriarte, jefa de la División de Tránsito Terrestre de la PNC, explicó que los alumnos no serán desplegados solos, sino que serán acompañados por una pareja policial.

“La teoría ellos ya la tienen, la práctica la obtendrán en el terreno y van con personal de Tránsito que ya lleva muchos años desempeñándose en esta área”, dijo la comisionada.

En el año se reportan 6,800 accidentes de tránsito, un promedio de 56 diarios. Estos accidentes han dejado cerca de tres mil 318 lesionados y 456 personas fallecidas. Además, se han capturado a 631 automovilistas considerados como conductores peligrosos.