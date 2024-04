37.3% no cree que el bitcoin resolverá la situación económica

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Óscar Picardo, director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), dio a conocer los resultados de la reciente encuesta de Humor social y político “Somos lo que pensamos”, la cual reveló que buena parte de la población no se muestran muy optimistas con algunas medidas económicas lanzadas por el gobierno.

Según el estudio, el 37.3% de los consultados no cree que el bitcoin resolverá la situación económica del país, 22.1% tiene dudas que esta medida sea una solución; 27.5% no confía en las monedas digitales; 8.3 % consideró que ayudará, y el 4.8% no respondió.

Picardo explicó que para el 58.7% de los encuestados su situación económica es regular, el 21.9% dijo que está bien, 15.4% la califica como mala, solo el 3.6% afirmó excelente.

Este estudio fue desarrollado por el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC), de la UFG, entre el 17 y 21 de abril, mediante entrevistas casa por casa a 1,233 ciudadanos de zonas urbanas y rurales a nivel nacional.