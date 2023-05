“Que me hayan condenado a 14 años de prisión es ilegal”: Mauricio Funes

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El expresidente de la República, Mauricio Funes, estuvo en el espacio de entrevista de Raúl Palacios, en la que se refirió a su condena de 14 años por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. El exmandatario dijo que el fallo no le extraña, a pesar de que la FGR “no pudo demostrar ningún delito que se me imputan”, además, dijo que se le condenó sin poder defenderse, por lo tanto, fue “una condena ilegal”.

Para Funes, dicha audiencia fue “ilegal”, ya que el Juzgado de Sentencia nombró a un defensor público y este “nunca” contactó con él. “Entonces, cómo puedo ejercer mi derecho a la defensa si no tengo oportunidad de conversar una estrategia de defensa con el abogado nombrado por el juzgado”.

Fue el Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador que declaró culpable por los delitos de agrupaciones ilícitas, dándole una pena de 8 años, y por incumplimiento de deberes una pena de 6 años. Por los mismos delitos, fue condenado el exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, a este se le sumó el delito de actos arbitrarios. En total, a Payés se le condenó a 18 años. Tanto a Funes como a Payés se les culpó por presuntamente permitir que las pandillas “se fortalecieron económicamente y en territorio, a cambio de reducir el índice de homicidios entre el 2011 y 2013, para beneficiar al gobierno en turno y favorecerlo en las elecciones”, dice la FGR.

“¿Me sorprendió esta sentencia?, no, la veía venir. ¿Cómo me enteré de ella?, bueno, a través de los medios de comunicación. Yo nunca fui notificado que se había nombrado a un defensor público para la audiencia que se celebró en estos días, no me lo notificó ni la Fiscalía ni la Procuraduría General de la República que es la institución que nombra (al defensor) y tampoco el juzgado”, enfatizó Funes.

Funes sostuvo que a toda persona que se le imputa un delito tiene derecho a defenderse, “a mí se me vulnera ese derecho, por lo tanto, no me era favorable esa audiencia, se debió haber celebrado únicamente con el imputado presente, en este caso al general David Munguía Payés, no conmigo. Por lo tanto, el que me hayan condenado a 14 años de prisión, en mi opinión, es una condena ilegal”. Esto tomando en cuenta que en otros procesos, a Funes sí le habrían notificado a través de la Embajada de Nicaragua, país donde reside el exfuncionario.

Respecto a la condena del general David Munguía Payés el exmandatario dijo que “es injusta”, ya que a nadie se le puede condenar por un delito si no se ha demostrado su culpabilidad por parte de la fiscalía “y es el caso que la fiscalía no logró demostrar ninguno de los delitos, ni los que me imputan a mí, ni los que le imputaron a Munguía Payés”.

Funes explicó que el delito de agrupaciones ilícitas es cuando 3 o más personas se asocian para cometer un delito.” Aquí viene la pregunta ¿con quién se asoció el presidente Funes para cometer un delito?, ¿con Munguía Payés?, él no pertenece a ninguna asociación ilícita, nosotros éramos funcionarios de gobierno, yo era presidente de la República y él ministro de Seguridad. La única asociación o agrupación de la que yo formé parte como el general David Munguía Payés era el gobierno de la República”.

El ex mandatario criticó a los testigos que presentó la Fiscalía, entre ellos, a monseñor Fabio Colindres, quién afirmó que Funes había autorizado todos los ingresos de los mediadores a los centros penales sin registros. «él llegó a mentir. porque yo no tengo facultad para autorizar el ingreso de nadie”, explicó Funes.

Para Funes, y según la ley penitenciaria, “el único que puede autorizar ingresos de personas a un centro penal es el director del penal con el aval del director general de centros penales”.