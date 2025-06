“¿Qué ha hecho la Asamblea para solucionar esto? casi nada”: Claudia Ortiz

Sobre tema económico

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que nuevamente las encuestas señalan que la economía es el principal problema de los salvadoreños y criticó la falta de legislación sobre este tema.

La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA revela que la economía sigue siendo la mayor preocupación ciudadana: casi 7 de cada 10 salvadoreños señalan el desempleo, la pobreza, el alto costo de la vida, entre otros aspectos económicos, como los principales problemas que enfrenta el país

“Nuevamente las encuestas hablan de la realidad que vive la gente. Una nueva encuesta más, por otro año consecutivo, nos habla de que el principal problema de la gente es la economía, la pobreza, la reducida cantidad de ingresos que tiene la población en comparación con el costo de vida”, comentó la legisladora por el partido VAMOS, Claudia Ortiz.

En ese sentido, la diputada opositora cuestionó sobre el poco o nulo actuar de la Asamblea en el tema económico. “¿Qué ha hecho la Asamblea Legislativa para solucionar esto? Casi nada, realmente”.

Ortiz dijo que como legisladora ha presentado varias iniciativas de ley a fin de aliviar el tema económico y generar condiciones laborales “más justas”.

“Buscan, por ejemplo, actualizar los montos de los aguinaldos, (pues) desde hace más de nueve meses hicimos la propuesta que se pidiera la revisión del salario mínimo, al Consejo Nacional del Salario Mínimo, y hemos pedido abogar para que se generen incentivos a la vivienda social”, comentó Ortiz.

“Hemos abogado para que exista protección a las personas en su derecho de la vivienda, quienes han sido estafados por lotificadoras, hemos pedido muchas cosas que no son un invento de un grupo parlamentario, son demandas que recogemos de hablar con la gente”, agregó.

Ortiz también ha propuesto la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica; sin embargo, el oficialismo no lo ha permitido, ha rechazado esta y otras propuestas en el tema económico.

“Es el mandato que tenemos, representar a todo el pueblo, a todas esas necesidades, pero los colegas del otro partido están en el poder y con la mayoría, ellos no usan esa mayoría para ayudar a la gente, no usan ese poder para combatir la pobreza, para generar mayor empleo decente, mejor justicia a nivel laboral, no lo usan para eso”, lamentó Ortiz.

