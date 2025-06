Marcela Villatoro dice que la nota baja de Asamblea es por falta de independencia

Redacción Nacionales

“La Asamblea Legislativa no tiene independencia”, así lo resume la diputada por el partido ARENA, Marcela Villatoro, luego que se diera a conocer la encuesta de opinión pública del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y donde la Asamblea Legislativa obtuvo una nota de 6.02.

El IUDOP señaló que la población percibe que la Asamblea Legislativa representa sobre todo intereses propios y del gobierno: la calificación de la población salvadoreña al trabajo de la Asamblea en este primer año de gestión de la legislatura 2024-2027 es de 6.02, el año pasado fue 6.07.

Cuando se les consultó a las personas a quién creen que los diputados representan cuando votan en la Asamblea Legislativa, 38 de cada 100 afirman que al presidente, y 20 de cada 100 opinan que los diputados representan sus propios intereses, 13 de cada 10 a su partido, apenas 18 de cada 100 afirmaron que “a toda la población”.

Al respecto, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, consideró que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, “no tiene independencia”, sino que es una institución “dependiente de la Presidencia de la República”.

A juicio de la diputada Villatoro por esa falta de independencia no se toman decisiones que podrían ser beneficiosas para los salvadoreños. “Lo mismo pasa cuando nosotros presentamos propuestas de ley y que al final ninguna de estas pasa a estudio de la comisión correspondiente por el mismo hecho de que proviene de partidos que no son afines a gobierno”.

La Asamblea, hoy por hoy, aprueba todo lo que manda de Casa Presidencial y aprueban únicamente las propuestas de su partido. “Lastimosamente la Asamblea Legislativa se volvió un pasapapeles y como se volvió un pasapapeles pues la gente no le toma seriedad”.

Villatoro sostuvo que antes de la actual legislatura había más comisiones, pero se redujeron a ocho. “Al final no se reúnen, suspenden a las comisiones, entonces, no se estudia nada que no venga por dispensa de trámite y eso ha hecho que la población ya vea las cosas con ojos de verdad, y se dé cuenta que no están haciendo el trabajo que debería desempeñarse semanalmente como se hacía”.

La parlamentaria consideró que los diputados de Nuevas Ideas no tienen iniciativa propia y, por ende, no pueden proponer leyes o reformas sobre temas específicos. “Entonces, al final, por eso es que la gente los ha visto como pasapapeles o como muy vulgarmente se les conoce como puyabonotes”.

