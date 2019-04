¡Que comiencen las locuras!

Manahen González

Sebastián “Loco” Abreu fue presentado como técnico de Santa Tecla para lo que resta del torneo Clausura 2019 y está listo para debutar al frente de los pericos.

“Asumimos este reto con responsabilidad, esperando ayudar a que los muchachos mantengan esa competitividad y, sobre todo, manteniendo esa tradición de que Santa Tecla esté en la final”, expresó Abreu, de 42 años y quien aún no se retira como jugador activo.

Esta será la primera experiencia del uruguayo como entrenador, ya que en diciembre del año pasado aprobó el curso de entrenador Clase A en Argentina.

“Será un debut como entrenador medio raro, porque será un periodo corto y porque todavía no me he retirado como jugador. Pero la decisión de venir tuvo mucho que ver en que mi contrato en Brasil terminó y Santa Tecla me pidió una mano para estar al frente del equipo hasta que culmine el campeonato, por ello trataremos de dar lo mejor”, expresó el jugador que posee el Récord Guinness por militar en la mayor cantidad de equipos (28 hasta el momento).

Incluso, en esos 28 equipos figura Santa Tecla, ya que “Loco” Abreu se consagró campeón del torneo Apertura 2016 tras derrotar 3-2 a Alianza en la final.

¿jugador y entrenador?

Fiel a su apodo, Abreu podría protagonizar una locura más en su carrera deportiva, pues existe la posibilidad que en el torneo Apertura 2019, funja como técnico y jugador de Santa Tecla.

“Al terminar el torneo vuelvo a estar libre como jugador y veremos qué depara el futuro acá en Santa Tecla, ya que existe la posibilidad, si es viable y conveniente, que pueda cumplir la doble función: jugador y entrenador”, expresó el jugador charrúa.