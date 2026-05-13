Comenzó renovación en la selección argentina de fútbol

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Buenos Aires/Prensa Latina

La nómina de la preselección argentina de 55 jugadores que escogió el DT Lionel Scaloni para el Mundial 2026 muestra señales clara del inicio de la renovación del plantel de cara al futuro, coinciden hoy en señalar comentaristas deportivos.

El listado confirma por un lado la continuidad de gran parte de la base campeona del mundo de Qatar 2022 y, por el otro, deja fuera de la cita en Estados Unidos, México y Canadá a seis de los campeones de hace cuatro años.

Uno de los casos más resonantes es Paulo Dybala. El delantero tuvo un momento decisivo en la final frente a Francia al convertir uno de los penales de la recordada definición en el Estadio de Lusail. Otros dos de los reconocidos que ya no vestirán la camiseta albiceleste son el también delantero Ángel Di María y el arquero Franco Armani.

Los otros tres que Scaloni no convocó para la preselección son el mediocampista Alejandro “Papu” Gómez, el delantero Ángel Correa y el defensor Juan Foyth.

Para el medio digital MinutoUno, Scaloni ya dejó un mensaje claro con esta convocatoria inicial: la base campeona continúa, Lionel Messi sigue en carrera y el proceso de renovación de la selección de Argentina ya está oficialmente en marcha.

La prelista genera los más variados comentarios y hasta discusiones entre la afición que espera otra brillante actuación de su equipo, y hasta MinutoUno utilizó a la Inteligencia artificial para escoger al plantel definitivo de 26 jugadores que podría seleccionar Scaloni.

Esa «selección tecnológica» incluye a la base del elenco titular mundial y la incorporación de jóvenes figuras. ¿Qué escogió la IA?

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Matías Soulé y Valentín Barco.

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