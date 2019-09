Próxima semana se instala Consejo Superior del Trabajo

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El ministro de Trabajo y Previsión Social Rolando Castro informó, que el próximo 16 de septiembre se instalará el nuevo Consejo Superior del Trabajo (CST), que contará con la participación de las principales gremiales empresariales y representantes del sector sindical del país.

El funcionario dijo que el lunes firmó el acuerdo de instalación del nuevo Consejo Nacional del Salario Mínimo, y se trabaja con la Organización Internacional del Trabajo para un “posible aumento” del sueldo mínimo.

“Nosotros vamos a instalar de inmediato el Consejo del Salario Mínimo, y para no llevar ninguna mezcla para un lado ni para otro, no voy a lanzar la propuesta de forma anticipada hasta que se lleve a cabo la definición legal del Consejo del Salario Mínimo, para que no digan que yo voy inclinado hacia un lado, aunque nuestro gobierno siempre va estar identificado con los sectores más vulnerables”, afirmó.

Por otra parte, Castro aseguró que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social está combatiendo los abusos cometidos por algunas empresas en contra de la clase trabajadora.

Castro dijo que hay empresas de comida hasta con horarios de 24 horas, de lunes a domingo, que son las principales violadoras de los derechos laborales.

“No pagan horas extras o pagan el 25 % de nocturnidad, dan salario mínimo, a veces les atrasan los salarios y muchas veces, incluso, no les pagan hasta las retenciones legales, ni lo reportan a las AFP ni al Seguro Social”, afirmó.

Añadió que también hay empresas que han retenido cuotas de compromisos financieros de los trabajadores, quienes deben cargar con los intereses por los pagos atrasados. A estas empresas se les dio plazo hasta el lunes para ponerse al día, y a partir de ese momento se sancionará a las que no cumplan, advirtió.

“Ya estamos en coordinación con la Fiscalía General de la República, porque esos ya son delitos de carácter penal y yo espero que se siente un precedente en este país”, dijo Castro en una entrevista.

Aseguró que tanto él como el presidente de la República Nayib Bukele, no tienen ningún compromiso con poderes fácticos de este país e igual aplicarán la ley, sin tomar en cuenta el nombre o apellido de los denunciados.

Según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, citados por Castro, hay entre 40 y 69 mil trabajadores salvadoreños a quienes se les retienen las cuotas pero estas no son trasladadas a las AFP o el Seguro Social.