“Estamos enfrentando un retroceso enorme en el país”: Cristina Cornejo

La diputada del FMLN y directiva de la Asamblea Legislativa, Cristina Cornejo consideró que se vive un “retroceso enorme”, con la llegada del nuevo gobierno el país. Según la legisladora, se enfrenta el mayor retroceso en materia de violación a los derechos ciudadanos, despidos masivos, eliminación de importantes programas sociales y la negación sistemática de toda obra impulsada por las últimas dos administraciones gubernamentales.

“En cien días se ha retrocedido enormemente en el tema de mujeres, de jóvenes y en el tema de veteranos”, expresó y dijo lamentar que las nuevas autoridades, lejos de dar estabilidad en el país, están generando un ambiente de incertidumbre y preocupación en la gente, en especial en las instituciones en las cuales se ha despedido a cientos de personas, sin descartar más supresión de plazas al cierre del año.

“Como diputados y diputadas de la fracción del FMLN, y como mujer y joven siento un retroceso enorme en los avances, sobre todo sociales, que el país había tenido”, enfatizó.

Cornejo recordó que en la última década el FMLN, desde el Ejecutivo impulsó políticas encaminadas a atender las principales necesidades de la población, enfrentando un ataque mediático y permanente bloqueo por parte de una férrea oposición de derecha, que a toda costa buscaba frenar todo proceso de transformación a favor del pueblo.

En ese sentido, la diputada recordó que estas políticas impulsadas en la década anterior beneficiaron a miles de familias, a través de programas sociales y proyectos como: Ciudad Mujer, importante esfuerzo encaminado a atender a la población femenina en capacitación y formación técnica; también se creó el programa Jóvenes Con Todo, un esfuerzo de atención especial e integral para la juventud; y los programas de beneficio para el sector de veteranos tanto de la Fuerza Armada como del FMLN, y población civil, entre otros.

“Con los gobiernos del FMLN, y gracias a la iniciativa de las y los diputados del FMLN, por primera vez en la historia tuvimos una inversión importante. Dejamos aprobados más de 50 millones en el gobierno anterior, aprobamos un hospital destinado para la atención de veteranos, las becas para los hijos de ellos (…) ahora no hay un apoyo por parte de este presidente a los veteranos, hay una burla, hay un menosprecio”, consideró.

Los signos negativos por parte del nuevo gobierno se tuvieron de entrada, y uno de los sectores afectados fue el magisterio. El presidente vetó un decreto legislativo que permitía el retiro digno a docentes del sector público. “Es un menosprecio al sector docente. El presidente en campaña dijo: el dinero alcanza cuando no se roba. Dijo que iba a atacar el tema de la elusión y evasión fiscal. ¿Qué me hace pensar a mí? Que sus funcionarios están robando; o sea, el dinero no esta alcanzando para los temas que él prometió en campaña”, señaló la legisladora.

En términos generales, Cornejo subrayó que la situación es complicada y deja en claro que “hay una mala administración”; en tanto, el quinquenio se encamina a un mayor malestar social, el cual debe evitarse.

Por ello recomienda al gobierno responder a las demandas de la población, reconocer y potenciar los esfuerzos iniciados y dar seguimiento a aquello que benefició a las familias salvadoreñas. “Esperamos que la población exija y no se tengan un retroceso”, puntualizó.

A estos temas, la legisladora sumó el problema de inseguridad que sigue presente y que no se ven signos de solución a corto plazo; así como la falta de políticas encaminadas a resolver la migración en el país.

“Como diputadas y diputados del FMLN, desde que hubo un cambio de Gobierno, dijimos que seríamos una oposición constructiva y que defenderá los derechos que hemos logrado”, manifestó.

Y dejó en claro que en el grupo parlamentario del FMLN “no vamos a ser una oposición que legitime la violación a los derechos humanos en este país. Seguiremos siendo una oposición constructiva, pero crítica en relación a lo que desde este órgano del Estado tengamos que hacer para defender a la ciudadanía; pero, sobre todo, a la ciudadanía más pobre de nuestro país”, remarcó.

Presupuesto 2020 debe garantizar la inversión social

El Presupuesto General de la Nación 2019 “contempla el fortalecimiento para la ejecución de los programas sociales por un monto de $257.6 millones; destacando, entre otros, programas de erradicación de la pobreza, prevención de la violencia y atención a víctimas del conflicto armado, programas en el área de educación, agricultura familiar y la gestión de acciones estratégicas para la protección, empoderamiento y emprendimiento de jóvenes y mujeres”, citó el comunicado del Ministerio de Hacienda del 28 de septiembre de 2018, cuando se presentó el proyecto de Presupuesto a la Asamblea Legislativa.

El presupuesto se aprobó el 20 de diciembre del año pasado, garantizando la mayor inversión social en la administración del profesor Salvador Sánchez Cerén.

La diputada Cornejo recordó que el Ejecutivo esta próximo a presentar el proyecto de Presupuesto 2020, por lo que el FMLN estará vigilante que la inversión social se mantenga.

El Ejecutivo tiene hasta el 30 de septiembre para presentar la propuesta del próximo ejercicio fiscal, extraoficialmente se ha conocido que podría haber reducción presupuestaria a la inversión social y más despidos en el Estado. “No vamos a apoyar un presupuesto en donde se reduzca la inversión social. Los jóvenes, las mujeres, estudiantes, los agricultores, los veteranos han hecho un logro significativo de sus derechos, y vamos a acompañar las demandas y vamos a defender que esa inversión venga garantizada”, recalcó la legisladora.