PROVIDA impulsa proyectos de mejora comunitaria en zonas vulnerables del país

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA realizó labores de mantenimiento y pintura en el tanque de almacenamiento y distribución de agua potable de la comunidad Dos Puertas, cantón Cuyuapa, distrito de Santa Catarina Masahuat, municipio de Sonsonate Norte. La iniciativa beneficiará a 148 familias usuarias del sistema comunitario de agua potable.

Esta acción forma parte del acompañamiento a la gestión comunitaria del agua y la promoción del derecho humano al agua que lidera PROVIDA, a través del proyecto Revitalizando el desarrollo local sostenible y el idioma náhuat en comunidades originarias de El Salvador.

El proyecto cuenta con el apoyo del Colectivo El Salvador Elkartasuna, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Villava Atarrabia.

La comunidad expresó su agradecimiento por el respaldo recibido.

Luis Alonso Mata Asencio, integrante de la directiva de la Asociación de Administradores de Agua Potable Oasis, destacó la importancia de la obra.

“Queremos agradecer a PROVIDA por la ayuda tan valiosa que nos han brindado con la pintura y la mano de obra para rehabilitar el tanque. Ahora está mejor protegido y beneficiará directamente a 148 familias. Estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes por este apoyo”, expresó.

PROVIDA ha señalado que los sistemas comunitarios de agua carecen del respaldo necesario por parte de las instituciones gubernamentales, tanto a nivel central como local, para garantizar el abastecimiento a las poblaciones más empobrecidas. En ese contexto, la intervención de la asociación resulta clave para fortalecer la gestión comunitaria en esta y en decenas de comunidades más del país.

En la comunidad San Miguelito también se realizaron trabajos destinados a reforzar los sistemas comunitarios de agua potable.

“Hemos construido un sistema de captación de aguas lluvias para fines domésticos en beneficio de más de 70 familias en la comunidad San Miguelito, cantón Cuyuapa, distrito Santa Masahuat, municipio Sonsonate Norte”, informó la asociación.

Estas acciones permitirán que las familias cuenten con agua para uso doméstico, mejorando su calidad de vida y reduciendo la vulnerabilidad ante la escasez hídrica. La iniciativa impulsa el desarrollo sostenible, promueve el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y fortalece la organización comunitaria, reflejando el compromiso de PROVIDA con el bienestar social y ambiental de las zonas rurales del país.

“Creemos en la gestión comunitaria del agua”, subrayó la organización.

La comunidad Pedro Díaz también fue beneficiada por la asociación.

“Realizamos la instalación de sistemas de macromedición en coordinación con las Juntas de Agua de las comunidades de Pedro Díaz, Izotalio, Sumpul Chacones y Sumpul Avelares”, indicó PROVIDA.

La instalación de estos sistemas fortalece la administración del recurso hídrico, fomenta la transparencia en su uso y promueve una gestión más equitativa y sostenible, beneficiando a los habitantes de Pedro Díaz y de las demás comunidades involucradas.

Por otra parte, PROVIDA conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural con la participación de 40 socias de ASMUPAZ.

“En reconocimiento al papel crucial de la mujer rural, y en coordinación con la Asociación de Mujeres ASMUPAZ, se desarrolló un encuentro en el que se destacó la importancia del autocuidado, el aporte económico de las mujeres rurales y su papel en la sostenibilidad de la vida. Durante la jornada se compartieron productos de sus propias cosechas, visibilizando su labor y compromiso con sus comunidades”, informó la asociación.

PROVida es una organización humanitaria que promueve procesos participativos en salud integral, gestión de riesgos y resiliencia ante el cambio climático, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable bajo un enfoque de derechos, género y generación.

Asimismo, la asociación busca contribuir a la construcción de una sociedad más saludable y resiliente, especialmente en comunidades empobrecidas, impulsando procesos de organización, educación y fortalecimiento de capacidades, en coordinación con actores locales y nacionales para incidir en políticas públicas.

María Orellana, directora ejecutiva de PROVIDA, explicó que la organización nació en 1984, en pleno conflicto armado, con la convicción de brindar apoyo a mujeres y hombres que vivían en comunidades afectadas por la violencia.

PROVIDA, los proyectos actuales reflejan la continuidad de la misión trazada por sus fundadores, quienes dedicaron su vida a brindar ayuda humanitaria a las personas afectadas por el conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos, así como a combatir la explotación laboral y la desigualdad social.

