Asamblea feminista pide a salvadoreño reflexione sobre uso excesivo de militares

Los salvadoreños deben reflexionar sobre el uso excesivo de militares en las calles, donde el riesgo de un accidente puede llevar a la pérdida de una vida inocente, es la reacción y reflexión que la activista feminista Keyla Cáceres, integrante de la Asamblea Feminista, hace ante la muerte de Yéssica Solís.

Solís falleció la tarde del jueves tras recibir, según la Policía, un disparo accidental por parte de un militar en el Centro Histórico de San Salvador.

Esta práctica pone en riesgo la seguridad ciudadana, dijo Cáceres y subrayó la importancia de que la sociedad salvadoreña reflexione sobre el uso excesivo de militares en las calles.

Para Cáceres, el reclutamiento masivo de jóvenes sin suficiente experiencia podría haber contribuido al incidente.

Sin embargo, expresó que el caso también genera dudas debido a la política gubernamental de reserva de la información y la falta de transparencia.

La muerte de la joven originaria de Chalatenango, quien caminaba por la acera del Palacio Nacional, sobre la Avenida Cuscatlán, sorprendió a los salvadoreños, ya que el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, en una zona emblemática y segura del gobierno de Nayib Bukele, que a esa hora estaba llena de transeúntes y turistas.

Sobre este crimen fue capturado Derman Fernando Jorge Benítez miembro de la Fuerza Armada de El Salvador, quien habría reconocido que disparó de forma accidental y enfrentará un proceso judicial por el delito de homicidio culposo.

Para Cáceres la muerte de la mujer de 32 años, no fue investigada exhaustivamente y lo que “más les importó fue resguardar la imagen del Centro Histórico de San Salvador”.

