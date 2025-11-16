Página de inicio » Nacionales » Pronóstico del clima para este sábado 

16 noviembre, 2025

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este domingo desde el mediodía y temprano por la tarde se prevé la formación de nubosidad y, con ello, algunas lluvias en sectores a lo largo de la franja volcánica y en la cadena montañosa, de las cuales algunas podrían presentar actividad eléctrica.

Desde temprano y en el transcurso de la noche, se prevén condiciones para que continúen las lluvias, con alguna actividad eléctrica, en sectores de la zona norte y en lugares de las zonas oriental y central.

El viento estará variando de 9 a 18 km/h, y ocasionalmente hasta 25 km/h. Las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido durante el día, y fresco por la noche y la madrugada.

La principal influencia es el flujo del este, combinado con el calentamiento diurno, y algún apoyo de sistemas en capas altas, que al mismo tiempo contarán con sistemas en capas medias que podrían limitar la adecuada formación de la nubosidad asociada a lluvias intensas.

