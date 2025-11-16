Detienen a conductor que volcó vehículo tras manejar bajo efectos del alcohol 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las autoridades detuvieron a un sujeto que manejaba bajo los efectos del alcohol y provocó un accidente de tránsito donde dejó a dos lesionados.

La Policía Nacional Civil detuvo a Fredis Navely Márquez Fuentes, quien manejaba en estado de ebriedad y volcó, dejando lesionados a dos acompañantes, entre ellos un adolescente de 16 años.

El accidente de tránsito ocurrió en la carretera que conduce a Jocoro en Morazán Sur. El hombre al percatarse del accidente huyó del lugar, pero fue localizado por los agente policiales

El resultado de la prueba de alcotest arrojó que tenía 90° de alcohol.

Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial. Mientras Márquez Fuentes será remitido por conducción peligrosa y lesiones culposas.