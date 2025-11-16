Página de inicio » Nacionales » Accidente en la carretera de Santa Ana hacia Candelaria de la Frontera deja un fallecido

Accidente en la carretera de Santa Ana hacia Candelaria de la Frontera deja un fallecido

Redacción Nacionales 16 noviembre, 2025

En tempranas horas de este domingo, la Policía Nacional Civil inspeccionó un accidente de tránsito donde una persona falleció y otra resultado lesionada.

El percance ocurrió sobre el km 73 ½ de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Candelaria de la Frontera. Un vehículo y una motocicleta están involucrados fueron los involucrados.

El motociclista resultó lesionado y fue trasladado al hospital, mientras que su acompañante falleció en el lugar, según informó la corporación policial.

Tres personas lesionadas tras accidente de tránsito en Santa Ana 

La Policía Nacional Civil informo sobre un accidente de tránsito la mañana de este domingo, donde tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Un motociclista y su acompañante resultaron lesionados luego de colisionar con un vehículo en el km 58 de la carretera antigua de Santa Ana hacia San Salvador.

Debido al impacto, una mujer que estaba en una parada de autobuses también resultó con lesiones, todos fueron trasladados a un centro asistencial.

Policías de la División de Tránsito inspeccionan la zona.

