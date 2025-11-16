Accidente en la carretera de Santa Ana hacia Candelaria de la Frontera deja un fallecido

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En tempranas horas de este domingo, la Policía Nacional Civil inspeccionó un accidente de tránsito donde una persona falleció y otra resultado lesionada.

El percance ocurrió sobre el km 73 ½ de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Candelaria de la Frontera. Un vehículo y una motocicleta están involucrados fueron los involucrados.

El motociclista resultó lesionado y fue trasladado al hospital, mientras que su acompañante falleció en el lugar, según informó la corporación policial.