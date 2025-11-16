Padre Jhonny Flores insta a feligreses a estar listos para la venida de El Señor

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Jhonny Flores presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su homilía instó a estar preparados en todo momento para la llegada del señor.

Con base a las lecturas realizadas este domingo en la Cripta, el padre sostuvo los primeros cristianos esperaban ansiosamente la segunda venida del Señor y la creían un asunto eminente, lo miraban ya cercano, pero San Pablo advertía que estaban cometiendo un error porque habían quienes ya no querían trabajar.

El apóstol dándoles ejemplo, les exhorta a no descuidar sus tareas cotidianas; es decir, ante la venida inminente del Señor hay dos actitudes que se pueden tomar, la primera de ellas es una actitud descuidada: vivir el día a día sin ninguna importancia.

Flores recordó que algunos no querían trabajar, decían que “como ya viene el Señor no nos esforcemos, no trabajemos”; sin embargo, esa actitud era errónea, porque Dios no dará ingreso al Reino de los Cielos a los “holgazanes”.

Mientras que la segunda actitud es la que dice el Evangelio, “no vivir preocupados”. Flores recordó que El Señor dice que se verán que se levantará una nación contra otra en diferentes lugares; habrá terremotos, epidemias, hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas, pero ustedes que no les gane el pánico, la esperanza y confianza es la que debe mantener siempre un cristiano”.

El líder religioso sostuvo que más de algún religioso se ha de preguntar sobre cuándo es la llegada de El Señor. “El Señor no contesta, ¿sabes por qué?, porque es tarea tuya y mía, como el Señor ha dicho, estar siempre preparados, si El Señor viene ahora o viene mañana, tú y yo debemos de estar preparados. Sin embargo, planteó el líder religioso “si permanecen firmes, conseguirán la vida”.

