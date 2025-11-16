Jornada sin homicidios en El Salvador contrapuesta con una masacre

San Salvador/Prensa Latina

El Salvador amaneció hoy con otra jornada sin homicidios, la 14 en el mes, mientras la impunidad se mantiene para crímenes del pasado como el de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA).

El Salvador suma más días con cero homicidios durante el mes de noviembre, indican informes oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) para llegar a 265 sin asesinatos atribuibles a las maras o pandillas.

Este hecho coincide con una jornada, hace 36 años, cuando en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) fueron asesinados seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos mujeres dentro de su campus.

Los presuntos culpables de esa masacre gozan de impunidad, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani y el exdiputado Rodolfo Parker, entre otros, que se confabularon para asesinar al sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, rector de la UCA.

Según el informe de la Comisión de Naciones Unidas de la verdad para El Salvador “De la locura a la esperanza”, Ellacuría era considerado “elemento subversivo” y aliado del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que en ese momento lanzaba la ofensiva “Hasta el tope” en la capital salvadoreña.

Fueron asesinados por los militares también Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Amando López, Ellacuría y dos mujeres salvadoreñas, Elba y Celina Ramos.

Desde hace 36 años la causa penal contra los presuntos culpables y autores intelectuales de la masacre se mantiene sin movimientos, en la impunidad, y a la espera de que 11 imputados enfrenten un juicio por este crimen de lesa humanidad.

En el 36 aniversario destaca la ausencia del principal impulsor de la causa penal por esta masacre, el padre español José María Tojeira, quien falleció repentinamente a inicios de septiembre pasado.

Hace casi un año, el 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio a 11 acusados de la autoría intelectual de la masacre, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), por los cargos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento.

En el actual proceso que languidece en mano de la justicia salvadoreña se persigue a los supuestos autores intelectuales e incluye a dos civiles, Cristiani, y el exdiputado Rodolfo Parker, exdiputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Demócrata Cristiano, ambos en paradero desconocido.

Hasta ahora solo el coronel Benavides pagó por este crimen al ser condenado en España a 30 años de prisión.

En este escenario donde persiste la impunidad y la ley brilla por su ausencia, los salvadoreños recuerdan hoy que hace 36 años se cometió un crimen que pervive en el imaginario popular como la masacre de la UCA.

