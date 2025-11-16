Votación de referéndum y consulta popular en Ecuador

Quito/Prensa Latina

A las 07:00 (hora local) abrieron hoy los colegios electorales en Ecuador, donde la ciudadanía votará la consulta popular y referéndum propuesto por el presidente Daniel Noboa.

Con un acto oficial en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, liderado por autoridades electorales y del Gobierno y bajo un estricto esquema de seguridad, quedó inaugurada la jornada de votaciones.

La jefa del CNE, Diana Atamaint, apuntó que para el proceso de este domingo, están habilitados 13,9 millones de electores dentro y fuera del país.

La vicepresidenta ecuatoriana, María José Pinto, en nombre de Noboa, enfatizó que el deber del liderazgo político es proteger y garantizar que sea la ciudadanía quien decida su futuro.

La presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Ivón Coloma, destacó el proceso como una expresión democrática.

“Tengan la certeza que la función electoral asume su rol de garante de los derechos de participación, y no olviden que detrás de cada recinto están los servidores electorales quienes viabilizan el desarrollo del proceso”, afirmó Coloma.

Los comicios están programados hasta las 17:00 (hora local), cuando cerrarán todos los recintos y comenzará el escrutinio.

Los ciudadanos deberán votar Sí o No en las cuatro preguntas que aparecen en la papeleta.

Las interrogantes cuestionan si desean convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna y también sobre el regreso de las bases militares extranjeras, la reducción de legisladores y el fin del financiamiento público de partidos.

