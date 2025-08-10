Pronostican lluvias para este domingo 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este domingo por la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado las primeras horas de la mañana en la zona occidental y poco nublado en el resto del país.

El viento del noreste con 10 a 20 Km/h y ambiente fresco. Por la tarde: el cielo, parcialmente nublado en la cordillera y la cadena montañosa norte, con lluvias y tormentas puntuales, el resto del país con el cielo parcialmente nublado. El viento del sur y este con 10 a 20 Km/h. El ambiente estará cálido.

Por la noche, el cielo parcialmente nublado con lluvias y tormentas en la zona central y occidental, con énfasis en los departamentos de Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, La paz, Santa Ana, Ahuachapán. El viento del noreste y este con 10 a 20 Km/h. El ambiente estará fresco.

Se tiene el flujo del este acelerado, con sistemas de vaguadas cercanos.