Grupo de ciudadanos marcha para salvar El Espino

Este domingo por la mañana, decenas de ciudadanos se movilizaron desde el Parque El Principito hasta el Parque Bicentenario en San Salvador. La marcha fue convocada por el movimiento “Todos Somos El Espino”, en rechazo a la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en una porción de la Finca El Espino, uno de los últimos pulmones verdes del área metropolitana.

Jacqueline Henríquez, vocera del movimiento, expresó que la iniciativa busca proteger el hábitat de especies nativas, preservar el clima de las ciudades aledañas y evitar el deterioro ambiental.

“La población civil está preocupada por el cambio climático y la protección ambiental. El Espino es uno de los últimos pulmones que nos queda en San Salvador”, afirmó. Durante la marcha, se recolectaron firmas para exigir la conservación de la zona y se promovió una petición digital que podría ser presentada ante instancias oficiales.

La Asamblea Legislativa autorizó la segregación de 55,711.13 m² de terreno en la Finca El Espino, propiedad del Ministerio de Hacienda, para la construcción del nuevo CIFCO. El exCIFCO, ubicado en la Avenida La Revolución, fue transformado en el Hospital El Salvador durante la pandemia, dejando al centro de convenciones sin instalaciones propias.

Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), participó en la marcha y advirtió sobre las consecuencias de deforestar la zona. “Estamos contribuyendo al cambio climático y a la erosión de la biodiversidad. América Latina ha perdido el 94% de la abundancia de vida silvestre en los últimos 50 años”, señaló.

Navarro propuso reubicar el proyecto en el terreno donde se construye el estadio nacional, argumentando que ambos espacios tienen poca ocupación y podrían compartir infraestructura.

