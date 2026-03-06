PRO-VIDA impulsa huertos agroecológicos para mujeres rurales en San Esteban Catarina

Compartir

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA anunció que implementará nueve huertos agroecológicos sostenibles como medios de vida para mujeres de la Asociación de Mujeres AMUSEC, en el distrito de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente Norte.

Con esta iniciativa se busca aliviar la carga económica de las mujeres rurales, al contribuir a la reducción de los gastos en la canasta básica ante el alto costo de la vida. Asimismo, se pretende diversificar los alimentos disponibles para las familias, incrementando el consumo de nutrientes y favoreciendo la salud de sus integrantes.

Además, los huertos agroecológicos permitirán que las familias consigan la seguridad alimentaria al producir parte de sus propios alimentos, sobre todo ante fenómenos climáticos adversos a los que está expuesto El Salvador al ser parte del corredor seco centroamericano, como sequías prolongadas o irregularidad en las lluvias.

Para ello, se realizó la entrega de materiales e insumos necesarios a cada participante para iniciar la producción de hortalizas.

Entre los insumos entregados se incluyen 50 plantines de tomate y 50 plantines de chile, además de semillas de pepino y rábano. También se proporcionaron herramientas y materiales como pala, azadón, tijera de podar, bolsas para siembra, pita, regadera, alambre de amarre, una cuma con lima, bocashi y cal, con el fin de facilitar el establecimiento y manejo de los huertos agroecológicos.

La asociación enfatizó que utilizar técnicas como abonos orgánicos, diversidad de cultivos y manejo natural de plagas en la agroecología permite conservar la humedad del suelo, mejorar su fertilidad y reducir la vulnerabilidad frente a las altas temperaturas y la escasez de agua que se intensifican durante la época seca.

Tres fases para el proceso

El proceso se desarrolla en tres fases, la Fase 1 consiste en la visita técnica para la selección de beneficiarias, estableciendo criterios que garanticen su compromiso con el cuido, mantenimiento y sostenibilidad de las iniciativas. Además, se prevé que los huertos se desarrollen con insumos orgánicos y materiales reciclados aportados por las propias beneficiarias.

La Fase 2 se refiere a la asesoría y acompañamiento técnico para la implementación de huertos caseros. Como parte del proceso, se desarrolló una jornada de capacitación sobre técnicas agroecológicas y control de plagas.

Y, finalmente, la Fase 3 consiste en realizar visitas de seguimiento a mujeres productoras. Durante esta etapa se verificará el estado de los huertos caseros y se aplicará una encuesta para evaluar las técnicas implementadas, los beneficios económicos para las familias y la viabilidad y sostenibilidad de las iniciativas.

La asociación destacó que estos proyectos fortalecen la capacidad productiva y la autonomía económica de las mujeres organizadas, y les brinda herramientas para potenciar la producción agrícola que suele disminuir en la temporada seca, lo que puede encarecer la canasta básica.

PRO-VIDA es una organización humanitaria que promueve procesos participativos en salud integral, gestión de riesgos y resiliencia frente al cambio climático, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables desde un enfoque de derechos, género y generacional.

“Nacemos en 1984, cuando un grupo de personas, en el contexto del conflicto armado, observan la difícil situación de la población y en especial para niños y niñas. Es así que se creó un refugio para protegerlos. Y apenas era el comienzo para la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA”, recordó, María Rudecinda Orellana.

La organización también busca contribuir a la construcción de una sociedad saludable y resiliente, especialmente junto a las comunidades más empobrecidas, mediante procesos participativos de organización, educación y fortalecimiento de capacidades dirigidos a titulares de obligaciones. Estas acciones se desarrollan en coordinación con actores locales y nacionales para incidir en políticas públicas.

Asimismo, promueve la vigilancia y denuncia de cualquier acción que ponga en riesgo a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, acompañando a las comunidades hasta lograr la intervención de las instancias públicas correspondientes para garantizar el respeto de sus derechos.

